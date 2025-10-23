Running – Brooks installe le confort comme marque de fabrique avec ses nouvelles Glycerin Max 2

Fort du succès de la première Glycerin Max, Brooks dévoile la seconde génération de sa chaussure la plus amortie : la Glycerin Max 2, attendue pour début novembre.

Il n’aura pas fallu attendre un an pour voir arriver cette nouvelle version. L’équipementier américain poursuit sur sa lancée avec un modèle qui s’adresse à tous les profils de coureurs, en misant plus que jamais sur son principal atout : le confort.

Petite sœur de la Glycerin 22, modèle emblématique de la marque de running, la Glycerin Max avait été conçue pour allier douceur à l’impact et dynamisme à la relance. Avec la Glycerin Max 2, Brooks entend « conserver l’essence du succès de la première version tout en intégrant quelques ajustements destinés à offrir un confort encore supérieur ».

Une mousse inchangée, un déroulé plus fluide

L’innovation phare de cette nouvelle version repose sur la mousse DNA Tuned, une structure de grande dimension (45 mm) à nitro injection, qui offre un amorti tout en douceur et un rebond marqué à l’avant. « Le nouveau design de la semelle intermédiaire amplifie l’amorti. Ce nouveau design, avec ses rainures verticales latérales et médiales, assure également un déroulé du pied plus fluide », indique Brooks sur la sensation au pied.

La chaussure se veut pareillement plus ajustée au médio-pied tout en offrant davantage d’espace à l’avant-pied, pour un confort accru.

Un design modernisé

Le design extérieur a, lui aussi, évolué. La tige en mesh adopte un nouveau motif orné de stries latérales. « Celles-ci améliorent l’aération tout en modernisant l’esthétique de la Glycerin Max et en soulignant le thème central de son développement : la fluidité du mouvement », précise la marque.

« C’est l’expression ultime de la douceur et de la fluidité dans la gamme Brooks. »

— Tim Van Beelen, Merchandising Specialist chez Brooks

« Avec la Glycerin Max 2, nous avons conservé ce que les coureurs appréciaient dans la première version, tout en la peaufinant pour améliorer encore plus le confort et fluidifier la foulée », conclut Tim Van Beelen, Merchandising Specialist chez Brooks.

Données techniques

Poids : 320 g (homme) / 289 g (femme)

: 320 g (homme) / 289 g (femme) Drop : 6 mm

: 6 mm Prix annoncé : 200 €

: 200 € Sortie officielle : janvier 2026

: janvier 2026 Coloris annoncés : Phantom/White/Green Gecko pour les hommes et Oyster/Argyle/Cyber Pink pour les femmes

Une ambition assumée

Dans un marché du running en plein essor et toujours plus concurrentiel, Brooks a annoncé en début d’année 2025 vouloir devenir numéro un sur tous les marchés. Face à des géants comme Nike, On, Adidas, Asics ou Hoka, la marque a réalisé 300 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2024 en Europe. La France représentant son quatrième marché européen.

