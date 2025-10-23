Under Armour a orchestré une rencontre entre Anthony Joshua, double champion du monde poids lourd, et Paddy « The Baddy » Pimblett, étoile montante de l’UFC. L’occasion pour les deux Britanniques de partager leurs univers respectifs et d’échanger sur leurs philosophies de combat, leurs tactiques et leurs mentalités.

Inspirés par la campagne « Be The Problem » d’Under Armour, les deux athlètes incarnent ce que signifie perturber, dominer et redéfinir le combat. Anthony Joshua, connu pour sa concentration extrême, son calme et son intensité avant les combats, crée des problèmes grâce à sa puissance explosive et son timing calculé. Paddy, à l’inverse, adopte une approche plus provocatrice et déstabilisante.

Lors d’une séance d’entraînement intense – où les deux protagonistes portaient le baselayer UA HeatGear – Joshua a partagé ses techniques de boxe pour affiner le striking de Pimblett, tandis que ce dernier l’a initié à l’étranglement qui lui a valu sa victoire contre Michael Chandler à l’UFC 314.

Animée par le présentateur David Alorka, la rencontre s’est poursuivie par une discussion franche sur l’état d’esprit, la motivation et ce que signifie être un athlète qui remet en question le statu quo.

Ils ont dit

« Quand tu es champion, il n’y a rien de mieux que de le vivre. Parce qu’un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que c’était probablement les meilleurs moments de ta vie. Alors, pendant ton ascension vers le sommet, approprie-toi ce voyage ! » (Anthony Joshua)

« Je suis juste confiant à 100 % tout le temps, sur tout. Je suis l’opposé d’un pessimiste. Je pense que Liverpool va tout gagner, que mes coéquipiers vont remporter tous leurs combats. Je pense que je vais battre chaque personne qu’on mettra sur ma route. C’est ancré en moi. » (Paddy Pimblett)