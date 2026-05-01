Le Barca va une nouvelle fois transformer son maillot en vitrine culturelle. Pour le Clasico du 10 mai face au Real Madrid, Spotify met en avant la chanteuse Olivia Rodrigo à la place de son logo.

Le FC Barcelone poursuit sa stratégie hybride entre football et musique. À l’occasion du Clasico face au Real Madrid, le 10 mai, le club catalan portera un maillot spécial floqué au nom d’Olivia Rodrigo, remplaçant le sponsor habituel Spotify.

Cette activation s’inscrit dans la continuité du partenariat entre le Barça et la plateforme de streaming, qui transforme régulièrement le maillot en support promotionnel pour des artistes mondiaux. Après Drake, Rosalía, The Rolling Stones, Coldplay ou encore Travis Scott, c’est donc la chanteuse américaine de 23 ans qui sera mise à l’honneur.

Une édition limitée vendue 2.999 euros

L’opération ne se limite pas au match masculin. Le maillot sera également porté par l’équipe féminine lors d’une rencontre de Liga F quelques jours plus tôt. En parallèle, Spotify prévoit une activation globale avec un concert privé à Barcelone et des contenus exclusifs.

Avec plus de 50 millions d’auditeurs mensuels, Olivia Rodrigo incarne une audience jeune et internationale, en phase avec les objectifs du club. Des éditions limitées du maillot seront commercialisées, renforçant la logique de rareté et de désirabilité. Sachez toutefois qu’elles sont vendues… 2.999 euros et qu’il n’en reste que « quelques unités », à en croire la boutique en ligne du club.

Plus qu’un équipement sportif, le maillot du Barça confirme son évolution en plateforme marketing mondiale, à la croisée du sport, de la musique et du divertissement.

A lire aussi : Le FC Barcelone rend hommage à Kobe Bryant avec un maillot inédit signé Nike