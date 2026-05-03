Et si la précision d’un pilote de F1 s’invitait dans un verre de whisky ? Charles Leclerc s’associe à Chivas Regal pour une édition 16 ans pensée comme un projet personnel.

Du paddock aux distilleries écossaises, Charles Leclerc change de terrain de jeu. Le pilote Ferrari s’associe à Chivas Regal pour lancer un whisky 16 ans d’âge co-créé, dévoilé à Miami en marge du Grand Prix.

Ici, pas question d’un simple rôle d’ambassadeur. Leclerc s’est impliqué dans toutes les étapes du projet, de la sélection des fûts à l’assemblage final, aux côtés du master blender Sandy Hyslop. Le résultat : un blend composé de 16 whiskies vieillis au minimum 16 ans, structuré autour de notes de mandarine, miel, chêne toasté et épices.

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Chivas Regal veut toucher un public plus jeune

Le clin d’œil au numéro 16, qu’il porte depuis ses débuts, est assumé. « C’est un symbole qui m’accompagne depuis toujours », explique le Monégasque, qui voit dans ce projet une extension de son univers en dehors des circuits.

Avec cette collaboration, Chivas Regal continue de rapprocher spiritueux premium et culture sport. L’objectif est clair : moderniser son image et toucher une audience plus jeune, en s’appuyant sur des figures globales comme Leclerc.

Proposée autour de 70 dollars, cette édition limitée s’inscrit dans une tendance forte : celle d’athlètes de plus en plus impliqués dans la conception de produits, bien au-delà du simple sponsoring.

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