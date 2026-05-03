Déjà positionné sur la Ligue des champions féminine, Disney+ accélère dans le football en récupérant des droits de la compétition masculine dans plusieurs marchés européens.

Disney+ franchit un nouveau cap dans le sport. La plateforme de streaming a acquis les droits de diffusion de la Ligue des champions masculine dans plusieurs pays européens pour la période 2027-2031, confirmant son ambition dans le football.

Déjà diffuseur de la Ligue des champions féminine en Europe jusqu’en 2030, Disney+ élargit ainsi son portefeuille. La plateforme s’est positionnée sur plusieurs marchés, dont la Suède, dans un appel d’offres couvrant 19 territoires. Elle n’a toutefois pas réussi à s’imposer en Belgique ou en Pologne, où d’autres acteurs ont pris la main.

Canal+ garde la main en France

Le paysage audiovisuel européen continue de se fragmenter. Au Royaume-Uni et en Allemagne, c’est Paramount+ qui a récupéré les droits, avec une affiche diffusée sur Prime Video. En Italie, Sky Sport conserve sa position, tandis qu’en Espagne, Movistar+ reste en place. En France, Canal+ a sécurisé l’intégralité des compétitions européennes pour ce cycle.

Au total, l’UEFA anticipe plus de 5 milliards d’euros de revenus annuels issus des droits TV une fois l’ensemble des marchés attribués.

Avec cette offensive, Disney+ confirme sa stratégie : s’installer durablement dans le sport premium pour renforcer son attractivité face à une concurrence toujours plus intense sur le streaming.

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