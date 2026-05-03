Après plusieurs scandales de fuites de données, une nouvelle solution veut sécuriser les échanges dans le football. FOOTPASS propose une plateforme dédiée aux clubs, joueurs et agents.

Le football cherche à mieux protéger ses données sensibles. Dans un contexte marqué par les révélations des Football Leaks et une récente fuite massive liée à l’AFC, la plateforme FOOTPASS entend apporter une réponse concrète aux enjeux de cybersécurité du secteur.

Pensée comme un environnement sécurisé, FOOTPASS permet aux acteurs du football – clubs, joueurs, agents – d’échanger via des identités vérifiées et des outils dédiés. La solution repose sur plusieurs briques : un système d’identification KYC avec identifiant unique, une messagerie chiffrée de bout en bout, des autorisations traçables et révocables, ainsi qu’un coffre-fort numérique pour stocker les documents sensibles.

Plus de 1.200 préinscrits dans le monde

« Trop d’échanges transitent encore par des canaux inadaptés », souligne Amadou Mbaye, fondateur et CEO de FOOTPASS, qui insiste sur la nécessité de restaurer la confiance dans les interactions du secteur.

Avant même son lancement officiel, la plateforme revendique déjà plus de 1.200 préinscrits à l’échelle mondiale, signe d’un intérêt croissant pour ces solutions.

Dans un écosystème où contrats, données personnelles et transactions financières circulent en permanence, FOOTPASS se positionne comme un outil de sécurisation, avec l’ambition de structurer des pratiques encore jugées trop vulnérables.

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