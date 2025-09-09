Soutiens Ton Sportif franchit le cap du million d’euros collectés pour les athlètes français

Après son lancement en novembre 2024, la plateforme de financement participatif Soutiens Ton Sportif, portée par la Fondation du Sport Français, continue sa dynamique exceptionnelle et vient de franchir la barre symbolique du million d’euros collectés pour soutenir les sportifs français.

Lors de son lancement, Soutiens Ton Sportif avait pour objectif de répondre à un besoin urgent de financement pour de nombreux athlètes confrontés à des difficultés économiques, souvent loin des projecteurs médiatiques. Quelques mois plus tard, en avril 2025, la plateforme atteignait déjà 500 000 € collectés, un premier cap majeur qui témoignait de l’engouement du public et des mécènes. Aujourd’hui, moins d’un an après son lancement, Soutiens Ton Sportif double la mise en franchissant le million d’euros récoltés.

Lancée dans la foulée des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la plateforme permet de financer stages à l’étranger, déplacements, hébergements, matériel ou encore alimentation, des dépenses indispensables à la préparation des athlètes. Chaque projet soumis sur la plateforme est validé par un comité de sélection composé de l’INSEP, de l’Agence Nationale du Sport (ANS), du CNOSF et du CPSF. Ce processus garantit la pertinence et la qualité des projets soutenus, ainsi qu’une redistribution rapide et ciblée des fonds collectés.

« Atteindre un million d’euros en si peu de temps est une immense fierté et la preuve que la solidarité sportive en France est bien réelle. Chaque don, petit ou grand, contribue directement à l’avenir de nos athlètes et constitue un enjeu essentiel pour le sport français. »

— Thierry Braillard, Président de la Fondation du Sport Français

En France, on recense 6 000 sportifs de haut niveau et plus de 16 000 athlètes inscrits sur les listes Espoirs et Collectifs nationaux. Malgré les efforts des institutions et des entreprises, certains restent en marge des dispositifs classiques, ce qui peut freiner leur progression et leur préparation. Soutiens Ton Sportif agit en complément du Pacte de Performance, en démocratisant le mécénat et en l’ouvrant à la société civile, aux TPE, PME, mais aussi aux particuliers désireux de soutenir la haute performance. Ce modèle s’inscrit dans la volonté de créer un héritage durable des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Au 8 septembre 2025, la plateforme affiche des résultats impressionnants : 706 cagnottes créées, 3 733 dons effectués, un don moyen de 270 € et 29 cagnottes à plus de 7 000 €. Des chiffres qui confirment la montée en puissance du dispositif et l’engagement croissant de la communauté autour des sportifs.

Avec cette étape symbolique franchie, la Fondation du Sport Français souhaite élargir la communauté de donateurs et soutenir encore davantage d’athlètes, notamment en vue des prochains grands rendez-vous internationaux comme les Jeux Olympiques et Paralympiques de Milan-Cortina 2026 et Los Angeles 2028.

En moins d’un an, Soutiens Ton Sportif est devenu un outil incontournable pour accompagner les sportifs français dans leur quête de performance. En réunissant grand public, entreprises et institutions autour d’une même cause, la plateforme démontre que la générosité peut être un levier stratégique pour la réussite sportive.

Plus d’informations et possibilité de soutenir un athlète : https://www.soutienstonsportif.fr/