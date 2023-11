Fan Experience – On a testé le premier match d’Euroleague de l’ASVEL à la LDLC Arena, on en parle avec les 2 speakers !

Jeudi dernier, la LDLC Arena a vibré pour son premier évènement avec le match d’Euroleague opposant le « club résident » LDLC ASVEL au Bayern Munich.

Malgré une défaite du club présidé par Tony Parker après deux prolongations (100-101) qui ont tenu en haleine les spectateurs, les sourires étaient nombreux sur les visages pour cette première soirée dans la salle flambant neuve située juste à côté du Groupama Stadium.

Lors de cette soirée, de nombreux spectateurs, grand public et VIP, nous ont fait part de la bonne impression faite par la LDLC Arena. Sur les 11 354 spectateurs revendiqués pour ce premier match d’Euroleague, peu nombreux étaient ceux qui découvraient réellement le basket. Les autres ont pu apprécier le côté spectacle d’une soirée où l’action n’est pas que sur le parquet.

« En terme de sonorisation, c’est la meilleure salle que j’ai faite ! » – Pierre Salzmann-Crochet, speaker

Pour sa première à la LDLC Arena, l’ASVEL avait déployé de nombreuses animations pour satisfaire les différents publics.

Taulier de l’entertainment à l’Astroballe, le speaker Pierre Salzmann-Crochet était accompagné de Charlee Moss, maîtresse de cérémonie officielle du LOSC. Un duo qui a « mouillé le maillot » tout au long de la soirée, bien aidé par la mascotte du club Kingo, les troupes de danseurs et le canon à t-shirts propulsé par Pop Corn Live.

« En tant que compétiteur, la défaite d’un point est encore dur à digérer… ça a été fantastique et ça aurait pu être légendaire. La soirée a été vraiment belle, quoi qu’en disent certains… il y avait une belle ambiance, il fallait être sur place. En terme de fan experience, c’était génial » nous précise Pierre Salzmann-Crochet, speaker de LDLC ASVEL. « Nous avons été agréablement été surpris par l’ambiance. Il y avait de nombreux invités et un public qui n’était pas forcément basket et pourtant ça a poussé »

https://www.tiktok.com/@sportbuzzbusiness/video/7305038560539774240?q=sportbuzzbusiness&t=1701118985671

« Cette première à la LDLC arena a été un vrai régal » nous confirme Charlee Moss. « Je suis speaker pour le LOSC et l’exercice est tout autre pour le football en tant que MC. Dans le basket, les temps morts, les 1/4 temps et les mi-temps nous permettent de faire encore plus de contenu « Sportainment » et je me suis régalée. Seul le score nous a laissé une frustration, mais j’ai hâte de retrouver l’équipe pour les pousser encore plus fort contre Valence le 8 décembre ! »

« Dans le basket, les temps morts nous permettent de faire encore plus de contenu Sportainment » – Charlee Moss, speaker

« Pour une soirée comme celle-ci, il faut être nombreux. Il y a beaucoup à gérer. Nous étions deux speakers, avec l’excellentissime Charlee Moss. En comptant les régisseurs, le staff, Infinity Nine Media… nous étions une vingtaine. Sur le déroulé et les animations, c’est 5 à 10 personnes qui travaillent dessus. » nous détaille Pierre Salzmann-Crochet.

Un bracelet lumineux pour chaque spectateur

Lors de cette soirée, les 11 354 spectateurs présents étaient notamment équipés d’un bracelet lumineux permettant aux organisateurs de faire de la lumière à n’importe quel moment. Un bracelet conçu par la société montréalaise PixMob qui travaille notamment avec les Canadiens de Montréal (NHL). Tout au long de la soirée, les spectateurs ont ainsi pu participer directement au spectacle. De quoi enrichir la Fan Experience visuelle du spectacle sportif.

« Plus de 10 000 personnes qui crient à l’unisson défense, c’était vraiment incroyable ! »

« La salle a un potentiel énorme, on pourrait avoir des matchs de l’Equipe de France, accueillir un championnat d’Europe…En tant que speaker, la LDLC Arena est une salle dédiée aux concerts et en terme de sonorisation, c’est la meilleure que j’ai faite ! L’Accor Arena ou la nouvelle salle de Caen sont incroyables mais là, on est au niveau au dessus, c’est dire ! » ajoute Pierre Salzmann-Crochet. « Mon moment préféré ? C’est dur de retenir un seul moment… c’est tout les moments d’explosion de joie, on sentait l’effervescence du public. A un moment, le public hurle « défense », synchro… là j’ai eu des frissons ! Plus de 10 000 personnes qui crient à l’unisson défense, c’était vraiment incroyable ! »

Pour rythmer la soirée et enrichir l’expérience spectateur, la salle peut compter sur un cube vidéo d’une superficie totale de 144m2. « Le cube était un gros sujet » nous confiait il y a quelques semaines Tony Parker lors d’une visite du chantier. « J’ai joué dans les meilleurs salles au monde, vous ne serez pas déçus je vous le promets ! ». Après cette première soirée, nous pouvons confirmer les dires de l’ancien joueur des San Antonio Spurs. Un cube de 14 tonnes qui a été conçu par la société Alabama.

« C’est une arena moderne, on va en prendre plein les yeux et les oreilles » rappelait Xavier Pierrot directeur général adjoint d’OL Groupe en charge de la LDLC Arena, en préambule de la soirée. « Une salle construite pour la Fan Experience avec le cabinet d’architecte Populous, le même que pour le Groupama Stadium ».

Pour cette soirée d’inauguration, de nombreuses personnalités étaient présentes dans la salle, installées pour certaines à proximité de l’action sur les sièges « courtside ». Des sièges qui étaient en vente pour le grand public au prix de 250€.

Les spectateurs ont ainsi pu apercevoir Matt Pokora, Perrine Laffont, des joueurs de l’Olympique Lyonnais, Sonny Anderson, Sandrine Gruda, Wendie Renard ou encore Jo-Wilfried Tsonga et Thierry Ascione venus en voisins, eux qui exploitent depuis quelques semaines le All In Country Club.

Le goodies de la soirée, le t-shirt du match inaugural vendu au prix de 20 euros.

