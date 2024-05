Barbie sort une nouvelle collection de poupées à l’effigie de 9 sportives dont Venus Williams et Estelle Mossely

A deux mois des Jeux Olympiques de Paris 2024, la marque Barbie dévoile une nouvelle collection de poupées à l’effigie de plusieurs sportives.

Cette année, Barbie célèbre ses 65 ans. Comme depuis plusieurs années, la marque du groupe Mattel a décidé de mettre en avant des femmes inspirantes issues de l’univers du sport.

Pour la cuvée 2024, Barbie sort 9 poupées à l’effigie de Venus Williams (USA – tennis), Estelle Mossely, Christine Sinclair (canada – football), Mary Fowler (Australie – football), Alexa Moreno (Mexique – gymnastique), Rebecca Andrade (Brésil – gymnastique), Susana Rodriguez (Espagne – paratriathlon), Federica Pellegrini (Italie – Natation), Ewa Swoboda (Pologne – sprint).

« Ces poupées uniques à l’effigie de sportives renommées incarnent nos valeurs communes de passion, d’ambition et de confiance en soi. En mettant en lumière ces athlètes inspirantes et leurs histoires, nous espérons encourager la conviction que chaque jeune fille mérite de poursuivre ses passions et de transformer ses rêves en réalité » explique Krista Berger, Senior Vice-présidente de la marque Barbie et de la catégorie des poupées chez Mattel, dans un communiqué.

« Cette poupée Barbie Estelle qui me représente, signifie que celle que je suis peut parler à beaucoup de filles et c’est une réelle satisfaction. À travers cette poupée, je souhaite transmettre aux filles qu’elles peuvent être ce qu’elles veulent, être boxeuses ou bien championnes. Mais surtout qu’il ne faut pas se fixer de limites, identifier ce qui nous plaît, ce qui nous fait vibrer puis se donner les moyens de réussir, travailler, y croire, persévérer et ne pas s’arrêter au moindre obstacle, car il y en aura toujours. » ajoute Estelle Mossely.

Pour rappel, en 2020, Barbie avait sorti une collection de poupées sous licence des JO de Tokyo 2020.

La joueuse de tennis Naomi Osaka avait également eu les honneurs de Mattel il y a quelques années tout comme la joueuse de soccer Alex Morgan.