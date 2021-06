Tennis – Audience d’Amazon Prime Video, chiffres d’affaires, digital… Les chiffres clés de ce Roland-Garros 2021

Quelques jours après la fin de Roland-Garros 2021, l’organisation du tournoi partage quelques chiffres business très intéressants.

C’était LA grande nouveauté en France, Amazon Prime Video a fait ses débuts comme diffuseur officiel de Roland-Garros aux côtés de France Télévisions. Dans le détail, Prime Video avait notamment l’exclusivité des sessions de nuit et des matchs sur le court Simonne Mathieu et la co-diffusion des 1/2 finales et finale. « Amazon a comptabilisé plus d’1 million de « viewers » uniques sur sa plateforme de diffusion, avec plus de 4 heures de visionnage en moyenne sur le tournoi » précise la FFT dans son communiqué. Sur France 2, la finale en 5 sets en Djokovic et Tsitsipas a enregistré une audience moyenne de 4,4 millions de téléspectateurs.

Outre ce chiffre de Prime Video qui n’apparaît pas exceptionnel sur les 15 jours du tournoi malgré la qualité premium de l’éditorial, la nouvelle équipe dirigeante de la FFT (Gilles Moretton nouveau Président – Amélie Oudéa-Castéra nouvelle Directrice Générale) a également précisé que le chiffre d’affaires de Roland-Garros 2021 devrait dépasser les 180 millions d’euros cette année, contre 147 millions d’euros en 2020. Avant la crise du coronavirus, les recettes de Roland-Garros se situaient entre 260 et 280 millions d’euros.

Dans le détail, les droits TV pèsent pour plus de la moitié des revenus de cette édition de Roland-Garros avec 56%. Les revenus issus des partenariats et sponsoring représentent eux 28% (la liste des 20 sponsors ici). Suivent la billetterie grand public et les hospitalités (6% chaque) et les ventes des produits dérivés la Griffe de Roland-Garros (4%). La nouvelle « Grande Boutique » a elle enregistré un panier moyen supérieur à 75€. Au total, près de 100 000 spectateurs (dont 20% de VIP) ont été accueillis Porte d’Auteuil.

Les perfs digitales ?

Pendant la durée du tournoi, Roland-Garros se félicite également d’avoir attiré plus de 5 millions de visiteurs uniques sur son site web.

Sur les réseaux sociaux, le Grand Chelem revendique quelques 10,5 millions de followers cumulés. Grâces aux nombreux contenus, le tournoi revendique un reach de 645 millions de personnes pour les publications « avec 15,1 millions d’interactions ». L’application officielle du tournoi comptabilise elle 870 000 téléchargements.