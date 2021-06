Tony Parker nouvel ambassadeur d’Equidia et France Galop

En fin de semaine dernière, la chaîne Equidia et France Galop ont officialisé l’arrivée de Tony Parker comme nouvel ambassadeur.

Propriétaire de l’écurie « Infinity Nine Horses » avec son associé Clément Troprès, la notoriété de « TP » devrait permettre à France Galop de démocratiser un peu plus les courses de chevaux, l’objectif est en tout cas ici pour la société organisatrice de courses. Une démarche similaire donc à celle du PMU qui a récemment misé sur l’image d’Antoine Griezmann, également impliqué dans l’univers hippique.

« Nous sommes fiers d’être associés à Tony Parker. Ce sportif à la carrière exceptionnelle partagera avec tous sa passion pour les courses de chevaux, notamment à l’occasion de nos grands événements » précise Edouard de Rothschild, président de France Galop, dans un communiqué. « Tony Parker sera également un ambassadeur auprès des nouveaux propriétaires. Grâce à lui, nous avons déjà accueilli un autre sportif de haut niveau, le pilote de Formule 1 Charles Leclerc. Tony Parker partage régulièrement sur les réseaux sociaux l’actualité de son écurie « Infinity Nine Horses ». Au nom de France Galop, je souhaite de nombreux succès à sa casaque. »

Une série dédiée sur Equidia

Dans le cadre du partenariat avec Equidia, la chaîne a notamment co-réalisé une série-documentaire, « The Big Bet », consacrée à l’écurie « Infinity Nine Horses » et diffusée depuis ce week-end. L’occasion de montrer les coulisses de la gestion d’une écurie.

« Dès mon arrivée dans les courses hippiques, j’ai souhaité aider à leur développement et popularisation. J’ai donc décidé d’ouvrir mes déplacements et rencontres dans l’univers aux caméras. Je vis des moments rares et intenses que je souhaite partager avec le plus grand nombre via The Big Bet » précise Tony Parker. « Les personnes qui nous accompagnent sont des vrais personnages qui méritent d’être mis dans la lumière. Avec Clément Troprès, nous menons ce projet avec prudence et ambition à l’image de notre nouvelle association avec mon ami Charles Leclerc sur le poulain Afghany. Je remercie Equidia de nous avoir fait confiance et toutes les personnes qui nous aident et qui croient en notre projet (entraîneurs, jockey, associés, éleveurs…). »

Les deux premiers épisodes à découvrir ci-dessous

« Tony Parker a été le sportif préféré des français grâce à son illustre carrière de basketteur. Il est maintenant reconnu comme un formidable entrepreneur et Equidia est très fier de pouvoir l’accompagner dans ce nouveau challenge sportif » ajoute Arnaud de Courcelles, Directeur Général d’Equidia. « Motivé par l’idée de populariser les courses hippiques et en lien avec la stratégie actuelle d’Equidia, Tony Parker s’annonce comme un formidable ambassadeur des courses hippiques. »