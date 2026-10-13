SportpowHER annonce la création de Nouvelle Donne, présenté comme le premier Women’s Sports Business Summit en France. Organisé le 1er décembre 2026 à la LDLC Arena de Lyon-Décines, cet événement réunira 150 professionnels autour d’un objectif : accélérer le développement économique du sport féminin.

Fondée en 2025 par Sophie Sauvage, SportpowHER souhaite réunir championnes, clubs, ligues, fédérations, marques, investisseurs et médias pour identifier de nouveaux leviers de croissance.

Sponsoring, droits médias et investissements au programme

Au cœur des discussions : la valorisation des droits sportifs, le développement du sponsoring, la médiatisation des compétitions et la création de nouvelles sources de revenus.

Nouvelle Donne proposera des conférences, des études de cas et des rencontres professionnelles, avec l’ambition de favoriser l’émergence de partenariats et de projets économiques.

Eugénie Le Sommer et Marie Patouillet mobilisées

Parmi les personnalités annoncées figurent Eugénie Le Sommer et Marie Patouillet, toutes deux actionnaires de SportpowHER et membres de son comité stratégique.

Leur participation illustrera notamment la place croissante des athlètes dans la création de valeur, au-delà de leurs performances sportives.

La LDLC Arena, Sporsora et emlyon business school figurent parmi les premiers partenaires de cette édition inaugurale.

Prévu de 11 h à 22 h, le sommet se terminera par un Women’s Sports Bar, un format destiné à prolonger les échanges entre les participants.

Avec Nouvelle Donne, SportpowHER entend contribuer à la structuration d’un véritable marché économique autour du sport féminin en France.

Infos et réservations : https://www.sportpowher.com/nouvelle-donne/