La troisième édition de Sport Définition se tiendra le 1er juillet au Carreau du Temple à Paris. Plus de 2.000 participants sont attendus pour ce rendez-vous du sport business.

Après avoir réuni plus de 1.600 participants à l’Adidas Arena en 2025, Sport Définition change de décor mais conserve ses ambitions. Le rendez-vous porté par Les Meneurs et Bpifrance Investissement se tiendra le 1er juillet au Carreau du Temple à Paris avec l’objectif de s’imposer comme l’un des principaux événements consacrés à l’économie du sport en France.

Les organisateurs visent cette année plus de 2.000 participants et entre 4.000 et 5.000 inscrits. Plus de 2.100 personnes ont déjà réservé leur place selon les chiffres communiqués.

Des dirigeants de premier plan

Pour cette troisième édition, plusieurs dirigeants de premier plan sont attendus. Parmi eux figurent Javier Tebas, président de LaLiga, Victoriano Melero, directeur général du Paris Saint-Germain, Brett Gosper, responsable Europe de la NFL, Maxime Villalongue (Hyrox France), Stéphane Kandler (SailGP France), Florian Lamblin(UTMB) ou encore Anne-Sophie Voumard du CIO.

Les débats s’articuleront autour de trois grands axes : la transformation du sport business mondial, le positionnement de la France comme futur hub européen du secteur et la montée en puissance du private equity dans l’industrie du sport.

Les nouveaux sports comme Hyrox, le padel ou le pickleball, les nouvelles formes de consommation des fans, l’innovation technologique ou encore l’accueil des grands événements internationaux seront également au programme.

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