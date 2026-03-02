Le parquet de Monaco a ouvert une enquête préliminaire pour corruption, blanchiment et détournement de fonds autour du partenariat entre l’AS Monaco et la RD Congo. On vous explique.

Le parquet général de Monaco a ouvert une enquête préliminaire visant le partenariat conclu entre AS Monaco et la République démocratique du Congo (RDC), officialisé le 24 juin 2025, indique ce lundi L’Equipe, confirmant une information de Monado Hebdo.

Contacté par le quotidien sportif, le procureur général Stéphane Thibault a confirmé l’ouverture d’investigations pour « corruption », « blanchiment » et « détournement de fonds ». Cette procédure fait suite à une « dénonciation officielle » transmise le mois dernier par le Parquet national financier (PNF) à la justice monégasque.

Plainte déposée le 4 septembre dernier

L’affaire trouve son origine dans une plainte déposée le 4 septembre auprès du PNF par Me Hervé Diakiese, au nom de deux citoyens congolais résidant en France. Elle vise le ministre congolais des Sports, Didier Budimbu, soupçonné d’avoir signé « en toute opacité » un contrat estimé à 4,8 millions d’euros sur trois ans. Les plaignants dénoncent un accord « conclu sans appel d’offres ni transparence » et absent des lois de finances congolaises.

Le 18 février, Didier Budimbu a affirmé sur X agir avec « intégrité totale », assurant que les procédures avaient été validées par le gouvernement.

Il est regrettable que certains s’attardent sur des non-événements alors que l’urgence est au terrain. Je tiens à rassurer la population, nos athlètes et leurs familles : notre intégrité est totale, nos procédures sont transparentes et validées par le gouvernement de la… — Didier Budimbu Ntubuanga (@DidierBudimbu) February 18, 2026

De son côté, l’AS Monaco a indiqué à L’Équipe que « toutes les précautions d’usage » avaient été prises avant la conclusion de cet accord de promotion touristique.

L’enquête est désormais confiée à la Sûreté publique de Monaco. Me Diakiese a par ailleurs indiqué envisager des démarches similaires concernant les contrats conclus par la RDC avec le FC Barcelone et l’AC Milan.

