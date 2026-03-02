Réseaux Sociaux

Une enquête ouverte pour corruption : pourquoi le partenariat RD Congo-AS Monaco pose problème ?

ParThibaut Dalegre
2 mars 2026
Visuel AS Monaco

Le parquet de Monaco a ouvert une enquête préliminaire pour corruption, blanchiment et détournement de fonds autour du partenariat entre l’AS Monaco et la RD Congo. On vous explique.

Le parquet général de Monaco a ouvert une enquête préliminaire visant le partenariat conclu entre AS Monaco et la République démocratique du Congo (RDC), officialisé le 24 juin 2025, indique ce lundi L’Equipe, confirmant une information de Monado Hebdo.

Contacté par le quotidien sportif, le procureur général Stéphane Thibault a confirmé l’ouverture d’investigations pour « corruption », « blanchiment » et « détournement de fonds ». Cette procédure fait suite à une « dénonciation officielle » transmise le mois dernier par le Parquet national financier (PNF) à la justice monégasque.

Plainte déposée le 4 septembre dernier

L’affaire trouve son origine dans une plainte déposée le 4 septembre auprès du PNF par Me Hervé Diakiese, au nom de deux citoyens congolais résidant en France. Elle vise le ministre congolais des Sports, Didier Budimbu, soupçonné d’avoir signé « en toute opacité » un contrat estimé à 4,8 millions d’euros sur trois ans. Les plaignants dénoncent un accord « conclu sans appel d’offres ni transparence » et absent des lois de finances congolaises.

Le 18 février, Didier Budimbu a affirmé sur X agir avec « intégrité totale », assurant que les procédures avaient été validées par le gouvernement.

De son côté, l’AS Monaco a indiqué à L’Équipe que « toutes les précautions d’usage » avaient été prises avant la conclusion de cet accord de promotion touristique.

L’enquête est désormais confiée à la Sûreté publique de Monaco. Me Diakiese a par ailleurs indiqué envisager des démarches similaires concernant les contrats conclus par la RDC avec le FC Barcelone et l’AC Milan.

