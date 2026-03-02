Victor Wembanyama va entrer au capital de Nanterre 92 comme actionnaire minoritaire, officialisant son engagement à long terme auprès de son club formateur.



Dans un entretien croisé avec son premier entraîneur Frédéric Donnadieu publié ce lundi 2 mars par L’Équipe, Victor Wembanyama annonce qu’il va entrer au capital de Nanterre 92. Le pivot des San Antonio Spurs précise qu’il s’engagera « dans un premier temps comme actionnaire minoritaire ». Le montant de l’investissement n’a pas été communiqué.

« Je veux grandir avec Nanterre, faire grandir le club », explique-t-il, évoquant un projet à long terme et la volonté de « construire quelque chose de grand ».

Cette opération constitue une première pour le club des Hauts-de-Seine. Jusqu’ici, la société Nanterre 92, créée en 2013 sous forme de SAS, était détenue par l’association JSFN. Wembanyama devient ainsi la première personne physique actionnaire de l’histoire du club.

Vers une fin de carrière à Nanterre ?

Très attaché à Nanterre, où il a évolué de 10 à 17 ans avant d’y débuter en professionnel en 2019, le joueur avait récemment déclaré en conférence de presse, propos relayés par Le Parisien, envisager « qu’après [sa] carrière, [il] passe une dernière année là-bas ». Son engagement prend donc désormais une dimension capitalistique, en parallèle de sa carrière en NBA.

