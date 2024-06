Paris 2024 – L’agence créative GUT signe la nouvelle campagne « Du sport. Et plus que du sport » pour le Comité International Olympique (CIO)

À un mois du début des Jeux Olympiques de Paris 2024, le Comité International Olympique (CIO) dévoile sa nouvelle campagne de communication baptisée « Du sport. Et plus que du sport ».

Dans le spot vidéo d’une durée d’1 minute et 30 secondes, le spectateur est plongé dans les rues de Paris pour suivre l’esprit olympique représenté par une force magique et invisible qui voyage à travers le monde. Un film inspirant conçu par l’agence créative GUT dans lequel on retrouve notamment la légende Nadia Comaneci.

« Le sport est au cœur des Jeux Olympiques. Mais les Jeux représentent bien plus que cela. Ils vont au-delà de la compétition. Ils permettent de vivre les valeurs olympiques, de ressentir des émotions, de profiter des opportunités, de partager de merveilleux souvenirs. C’est l’esprit unique et durable des Jeux Olympiques que nous sommes sur le point de vivre à Paris 2024, et au-delà » explique le président du CIO, Thomas Bach, dans un communiqué.

Le storytelling du spot

« Du sport. Et plus que du sport » est une nouvelle plateforme de marque qui exprime le caractère multidimensionnel de l’expérience olympique et tout ce que le sport et les Jeux Olympiques apportent aux gens, tant sur l’aire de compétition qu’en dehors. Elle montre la magie du sport, mais aussi la signification du sport au-delà de la performance – le sentiment d’appartenance et les liens humains, l’autonomisation et le développement personnels, ainsi que les opportunités et les rêves. Elle vise à rapprocher les Jeux Olympiques du cœur et de la vie des gens partout dans le monde en célébrant la joie et le divertissement du sport et l’expérience des fans.

