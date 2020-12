« En cas de panne » – Un sponsor maillot de l’AC Ajaccio surfe sur les incidents du bus du HAC en 2018

Hier soir, l’AC Ajaccio et le Havre se sont neutralisés (1-1) à l’occasion de la 14ème journée de Ligue 2 BKT.

Pour ce match, le club corse arborait un sponsor maillot inédit faisant référence aux incidents survenus en 2018 en marge d’un match de playoffs de Ligue 2. Le car des havrais avait été la cible de nombreuses détériorations entraînant sa panne et le report du match.

Hier soir, l’AC Ajaccio avait donc pour sponsor maillot principal une société de dépannage-remorquage « DLMC Anfriani ». Pour l’occasion, un logo spécial a été conçu avec le message « en cas de panne » placé au dessus d’un car et du nom de la société.

Une opportunité rendu possible par le fait que l’AC Ajaccio n’a pas de partenaire principal sur ses maillots. « Le club n’a pas de sponsor fixe cette saison, le dernier en date était un centre commercial « Auchan Atrium » porté en 2017-2018 et 2018-2019 » nous précise Anthony Gaglione, responsable merchandising de l’ACA. « Il est difficile de trouver un sponsor en raison de la crise sanitaire et économique que nous traversons, et de manière générale c’est une difficulté parce que l’île est composée d’une très grande majorité de petites entreprises. Aujourd’hui, nous avons donc tendance à vouloir trouver des sponsors au match ou par groupe de matches. Voire, comme le font certains clubs, d’avoir un sponsor sur les maillots domicile, un autre sur les maillots extérieur… pour résumer nous essayons de gagner en flexibilité sur notre offre de sponsoring afin de toucher n’importe quel partenaire pour la face-avant des maillots qui reste l’un des vecteurs de communication très impactant. »

Pour faire parler de la disponibilité actuelle de son maillot pour les sponsors, le club corse a donc choisi minutieusement la société de dépannage pour le match contre le Havre. « Nous commençons nos opérations par ce match ACA-HAC qui était emblématique et qui nous permettait d’avoir une grande couverture médiatique » ajoute Jean-Dominique Gaziello, chargé de communication de l’ACA. « Il faut savoir que le club a toujours utilisé le support maillot pour défendre des causes ou faire la promotion d’entreprises en cohérence avec nos valeurs. Par exemple, depuis 2006 nous avons porté les couleurs de l’Université de Corse, de la ville d’Ajaccio, de la bibliothèque patrimoniale Fesch, du territoire numérique corse (DOT CORSICA), des producteurs insulaire (défense du Brocciu)… nos initiatives ont été nombreuses jusqu’ici. »

Ajoutons que les maillots de match portés par les joueurs sont mis aux enchères par l’ACA. L’occasion de générer des revenus supplémentaires en cette période critique grâce à des produits uniques.