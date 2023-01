Tennis – Caroline Garcia nouvelle ambassadrice de la marque de lingerie Etam

Tête de gondole du tennis féminin tricolore, Caroline Garcia débute l’année 2023 en accueillant la marque de lingerie Etam comme nouveau sponsor.

Dans le détail, Etam devient Partenaire Officiel de l’actuelle numéro 4 mondiale pour deux ans, 2023 et 2024.

En signant avec Caroline Garcia, Etam s’affiche notamment sur la tenue de la joueuse à travers un patch sur la face avant. A l’Open d’Australie 2023, la française, qui a remporté son premier tour aujourd’hui, offrira une visibilité mondiale intéressante à la marque française en cas de bon parcours.

« Etam est une marque française et internationale, historique et moderne, grand public et qualitative. Ses valeurs me correspondent parfaitement et je suis particulièrement fière de devenir ambassadrice de la marque. Je remercie Laurent Milchior et ses équipes pour leur confiance. Ensemble nous partageons une ambition commune de réussite et j’espère que ce partenariat en sera une illustration » détaille Caroline Garcia dans un communiqué.

Côté communication, la marque devrait mettre le paquet à l’aube de Roland-Garros avec de nombreuses activations afin de promouvoir notamment sa lingerie sport. En parallèle, la marque va collaborer avec la joueuse pour développer « LA brassière parfaite ».

« Caroline est une des premières sportives identifiées en France, si ce n’est la première »

« Il ne s’agit pas de faire des comparaisons mais, aujourd’hui, par la force des choses, Caroline est une des premières sportives identifiées en France, si ce n’est la première » a expliqué il y a quelques jours au journal L’Equipe Pascal Biojout (agence Sport Plus Conseil) qui gère les intérêts de Caroline Garcia.« Le tennis est très pratiqué, très suivi mondialement, elle apparaît comme une jeune femme moderne, et même assez solaire ces derniers temps ».

Une notoriété et une image qui intéresse évidemment les annonceurs. Pour cette nouvelle année 2023 et à l’occasion de l’Open d’Australie 2023, Caroline affiche également le logo de la société américaine OneStream (logiciels) sur sa tenue.

Depuis quelques jours, la française a également rejoint la plateforme d’investissement « Royaltiz » sur laquelle vous pouvez investir de l’argent sur des personnalités afin de tenter d’obtenir une partie de leurs revenus futurs.

Une publication partagée par Caroline Garcia (@carogarcia)

Côté équipements, Yonex reste le partenaire textile et raquettes de la française qui continue de porter des New Balance à ses pieds.