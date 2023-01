Tennis – Daniil Medvedev dévoile son nouveau logo « gaming » et une collection signature avec Lacoste

A l’occasion de l’Open d’Australie 2023, Daniil Medvedev a dévoilé son nouveau logo avec son équipementier Lacoste.

Comme nous vous l’annoncions il y a quelques mois, le tennisman russe a désormais sa propre identité visuelle déclinée notamment sur des produits de la marque au croco.

Medvedev rejoint ainsi la liste des joueurs de tennis à avoir son propre logo de marque comme Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray,… ou encore plus récemment Jannick Sinner.

Que représente le logo de Medvedev ?

Pour la conception de ce logo, le joueur russe a souhaité mettre en avant l’une de ses passions, le gaming, avec un logo qui représente les boutons d’une manette de jeu (gaming controller).

Pour accompagner le reveal de ce nouveau logo, Lacoste et le russe dévoilent un clip façon jeu vidéo avec « Logo Guesser ». Deux fans s’affrontent dans un duel arbitré par Medvedev himself pour découvrir la signification de cette nouvelle identité de marque.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Medvedev Daniil (@medwed33)

Dans le détail, le logo de Medvedev est composé de 4 éléments. Le rond représente une balle de tennis, le D et le M ses initiales et le II les deux i de son prénom.

« Ça a été un vrai travail d’équipe avec le studio créatif Lacoste »

L’occasion pour Lacoste de dévoiler une première collection de produits signatures « Daniil Medvedev ». Sur les courts de Melbourne, le logo du russe est notamment visible sur son polo (en bas à droite) et sur ses chaussures. Le logo est également présent à l’intérieur du col du polo.

« Ce nouveau logo sur cette collection dédiée est une vraie fierté pour moi. C’est la première fois qu’un partenaire me le propose ! Ça a été un vrai travail d’équipe avec le studio créatif Lacoste » précise Daniil Medvedev dans un communiqué. « Il reflète finalement toutes mes passions : le cercle par exemple qui évoque la balle de tennis et le gaming. J’espère que ce logo personnalisé sur ma ligne de vêtement m’apportera de la réussite pour la saison 2023. Ça sera aussi une pression en plus mais j’ai vraiment l’ambition de délivrer un meilleur tennis cette saison avec cette nouvelle silhouette personnalisée »

Ajoutons que son équipementier raquettes Tecnifibre, propriété de Lacoste, affiche également le logo de Medvedev sur son sac à l’occasion de ce premier Grand Chelem de la saison. Un logo qui a également été aperçu sur le cordage du joueur ici et là depuis le début de la saison.

