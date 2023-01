Droits TV – Le CIO attribue les droits des Jeux Olympiques en Europe sur le cycle 2026-2032

Ce matin, le Comité International Olympique (CIO) a annoncé l’attribution des droits médias des Jeux Olympiques sur 2026-2032 pour l’Europe.

Dans le détail, c’est l’Union Européenne de Radio-Télévision (UER) et Warner Bros. Discovery, qui ont présenté une offre commune, qui ont remporté l’appel d’offres sur 49 territoires en Europe dont la France.

Une acquisition qui concerne les Jeux Olympiques d’hiver « Milano Cortina 2026 », les Jeux Olympiques d’été « Los Angeles 2028 », les JO d’hiver 2030 et les JO d’été « Brisbane 2032 ».

Pour la France, cet accord concerne ainsi France Télévisions qui obtient les droits de diffusion exclusive en clair des Jeux Olympiques jusqu’en 2032 et Warner Bros. Discovery (Eurosport) pour le payant.

« Nous sommes fiers de donner la possibilité aux téléspectateurs de profiter des Jeux Olympiques sur les chaînes de télévision en clair jusqu’en 2032. Cet accord change la donne pour les médias du service public et témoigne de la force et de la solidarité constantes dont fait preuve notre Union » précise Delphine Ernotte Cunci, présidente de l’UER et PDG de France Télévisions, dans un communiqué. « Grâce à ses membres, l’UER peut toucher plus d’un milliard de téléspectateurs en Europe via des plateformes linéaires et non linéaires. C’est la raison pour laquelle je suis particulièrement heureuse de ce partenariat avec le CIO et Warner Bros. Discovery. Cet accord garantira aux Jeux l’audience la plus large possible en Europe. »

« L’UER et ses membres offrent une expertise et une portée inégalées en matière de radiodiffusion en Europe, et Warner Bros. Discovery, issue de la récente fusion de Warner Media et Discovery, représente l’une des plus grandes entreprises de médias et de divertissement au niveau mondial, toutes catégories de programmes et toutes plateformes confondues. Preuve que l’attrait des Jeux Olympiques dans toute l’Europe ne se dément pas. Étant donné que le CIO redistribue 90 % des revenus qu’il génère, cet accord à long terme apporte également une stabilité financière essentielle au mouvement sportif dans son ensemble et soutient en fin de compte les athlètes eux-mêmes. » ajoute le président du CIO, Thomas Bach.

🥇 @Francetele poursuivra la fête olympique après #Paris2024 ! Nous sommes fiers d’acquérir les droits de diffusion des JO d’été et d’hiver jusqu’en 2032, grâce à un accord historique de @EBU_HQ Cet accord prouve la puissance sans égale de nos services publics partout en Europe. — Delphine Ernotte (@DelphineErnotte) January 16, 2023

Pour Warner Bros. Discovery, l’annonce d’aujourd’hui renforce sa position en tant que diffuseur exclusif sur le payant des Jeux Olympiques en Europe. Dans le cadre de ce nouvel accord, la société continuera à être la seule à présenter « chaque moment » des Jeux sur ses plateformes de streaming comme discovery+ et en TV payante dont Eurosport. « En tant que diffuseur exclusif des Jeux Olympiques en Europe pour les trois dernières éditions des Jeux Olympiques, nous sommes heureux de poursuivre nos relations avec le CIO jusqu’en 2032. En prévision de ce qui promet d’être de magnifiques Jeux Olympiques à Paris en 2024, nous sommes ravis que Warner Bros. Discovery reste la seule plateforme sur laquelle les passionnés de sport pourront regarder chaque moment des quatre prochaines éditions des Jeux. » poursuit Andrew Georgiou, président et directeur général de Warner Bros. Discovery Sports Europe.

Sur le cycle précédent, 2018 à 2024, Discovery avait acheté les droits de diffusion des Jeux Olympiques en Europe pour 1,3 milliard d’euros, comprenant notamment les droits des chaînes de télévision gratuites.

« À partir de 2026, l’UER détiendra les droits de diffusion en clair à la télévision et sur les plateformes numériques. Chaque membre de l’UER diffusera plus de 200 heures de couverture des Jeux Olympiques d’été et au moins 100 heures des Jeux Olympiques d’hiver à la télévision, avec une large couverture radio, des diffusions en direct et des reportages sur le web, sur les applications et les plateformes de médias sociaux » ajoute le communiqué.

