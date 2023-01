Novak Djokovic investit dans la marque waterdrop « pour révolutionner l’industrie des boissons »

En marge de son premier tour à l’Open d’Australie 2023, Novak Djokovic a officialisé son investissement dans la marque waterdrop spécialisée dans l’hydratation.

Nouvel investisseur avec un apport significatif à sept chiffres, le serbe jouera également le rôle d’ambassadeur en affichant notamment le logo waterdrop sur la manche de ses polos Lacoste portés en match.

« Déterminés à changer les fondements d’un écosystème obsolète, waterdrop et Novak Djokovic ont décidé d’unir leurs efforts pour promouvoir une consommation d’eau saine et durable, en s’opposant aux boissons sucrées pré-embouteillées dans du plastique » explique le communiqué. « Cette association entre Novak Djokovic et waterdrop s’étendra sur plusieurs années afin de promouvoir une vision innovante de l’industrie des boissons et une nouvelle génération d’athlètes engagés. Selon la Plastic Pollution Coalition, un million de bouteilles en plastique sont achetées toutes les minutes dans le monde, et 91% de ce plastique n’est pas recyclé. »

waterdrop, entreprise autrichienne lancée en 2016 se positionne notamment sur le segment de l’hydratation sportive avec son produit « waterdrop Microlyte », un cube d’hydratation contenant cinq électrolytes et neuf vitamines, naturellement aromatisé et sans sucre ni caféine.

Avec l’arrivée de Novak Djokovic comme nouvel investisseur, la marque waterdrop va évidemment boosté sa visibilité et sa notoriété. Une marque déjà bien présente dans le tennis avec des contrats sponsoring avec Taylor Fritz ou encore Danielle Collins.

La marque a également installé des bancs d’hydratation sur le tournoi ATP 250 de Majorque en 2022.