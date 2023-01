Football – adidas dévoile les nouveaux maillots de l’Italie pour 2023

Aujourd’hui, adidas et la Fédération italienne de football (FIGC) dévoilent officiellement les nouveaux maillots de l’équipe nationale.

Succédant à l’équipementier Puma, la marque aux trois bandes affirme s’être inspiré du marbre pour le design des kits, « un matériau naturel étroitement lié à l’Italie et son histoire ». Des nouveaux maillots qui sont en vente sur le site adidas.com. La version « authentique » est à 140 euros et la version « replica » est à 90 euros.

Pour accompagner le lancement de ce nouveau partenariat et des nouveaux maillots, adidas lance le spot promotionnel « La Ricerca » (La Recherche), un voyage à la recherche de l’identité italienne faisant le lien entre le passé, le présent et le futur. Une campagne qui met en scène Gianluigi Donnarumma, Martina Rosucci ou encore Alessandro Del Pieroet le chanteur Blanco.

« Nous sommes heureux de vous présenter cette nouvelle collection, conçue pour rayonner sur le terrain et en dehors » précise Bjørn Gulden, nouveau Directeur Général d’adidas en provenance du Puma, dans un communiqué. « Le design moderne de ses articles est typiquement italien, élégant et fidèle à l’héritage des « Azzurri ». Elle s’adresse aux nouvelles générations de fans italiens qui pourront en porter les articles aussi bien chez eux que sur le terrain, et les joueurs des équipes nationales les arboreront fièrement dans les plus grands stades du monde »

Les nouveaux maillots 2023 adidas de l’Italie

Domicile

Extérieur

« Notre kit de football fait partie de notre héritage national et dépasse le simple cadre du sport, car il inspire un sentiment d’unité qui transcende les barrières de l’âge, des sexes et des milieux sociaux » ajoute Gabriele Gravina, Président de la Fédération italienne de football (FIGC). « Les équipes nationales de football masculines et féminines représentent un élément fort de notre identité et nous voulons profiter de ce partenariat pour les mettre encore plus en valeur. »

En plus des maillots, adidas proposera bien évidemment une large gamme d’articles dont une veste « anthem » réversible, des survêtements, etc…