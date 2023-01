Enterprise devient Fournisseur Officiel de la Fédération Française d’Athlétisme

En ce début d’année 2023, la société américaine de location de voitures Enterprise devient le fournisseur officiel de la Fédération Française d’Athlétisme jusqu’en 2026.

À partir de cette saison, Enterprise s’installe comme le transporteur officiel des ligues régionales d’athlétisme, des comités départementaux ainsi que des clubs agréés FFA.

Les membres de la Fédération Française d’Athlétisme bénéficieront donc de tarifs privilégiés. Des offres de location spécifiques seront également mises en place pour le déplacement des clubs aux différentes compétitions. Cela se fera à travers une plateforme de réservation dédiée, à destination des ligues, comités, clubs, mais aussi des licenciés.

« Ce partenariat est dans nos gènes car nous comptons de nombreux athlètes au sein nos équipes »

« En tant que premier groupe de location de véhicules dans le monde et fournisseur de services de mobilité globale, nous sommes honorés de ce partenariat avec la Fédération Française d’Athlétisme avec laquelle nous travaillons depuis un an » précise Guirec Grand-Clément, directeur général France de Enterprise, dans un communiqué. « Grâce à cette nouvelle collaboration, Enterprise sera en mesure d’accompagner la Fédération dans tous ses besoins en mobilité. Nous sommes extrêmement heureux de proposer au personnel de la Fédération notre nouveau service Car Share, pour un accès facile à une mobilité partagée durable et à faibles émissions. Ce partenariat est dans nos gènes car nous comptons de nombreux athlètes au sein nos équipes et nous encourageons la performance et les valeurs du collectif au quotidien depuis plus de 65 ans. Nous nous réjouissons de pouvoir mener ce partenariat main dans la main avec la Fédération Française d’Athlétisme pour trois prochaines années. »

BON PLAN : Grâce à notre site, bénéficiez de 50€ offerts sur les offres d'abonnement CANAL+ (Canal+, beIN SPORTS, Eurosport...) rendez-vous ici pour en profiter

À lire aussi