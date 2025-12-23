L’Équipe diffusera en exclusivité le circuit WTT de 2026 à 2028, incluant les Grands Smashes et les Mondiaux, avec une large exposition des stars françaises.

Le tennis de table change de dimension médiatique en France. Le bouquet de chaînes L’Équipe a acquis les droits de diffusion exclusifs du circuit World Table Tennis (WTT) pour la période 2026-2028. Un accord structurant qui offre au ping français une exposition inédite sur une durée longue.

Dans le détail, L’Équipe diffusera l’ensemble des grandes compétitions du circuit mondial : WTT Finals, Grand Smashes, Champions, Star Contender et Contender. Le dispositif inclut également les grands rendez-vous internationaux organisés par la fédération mondiale, avec les Championnats du monde par équipes à Londres (28 avril – 10 mai 2026) et les Championnats du monde individuels à Astana, au Kazakhstan, en 2027.

Dès le 7 janvier, les téléspectateurs pourront suivre les performances des meilleurs Français, à commencer par Félix Lebrun et Alexis Lebrun, figures de proue d’une génération montante, mais aussi Simon Gauzy et l’ensemble des Tricolores engagés sur le circuit.

Les grands moments sur L’Équipe live

Les phases finales des plus grands tournois (quarts, demies et finales) seront diffusées en direct sur L’Équipe Live, tandis que les temps forts seront relayés sur le site et l’application du groupe. Les commentaires seront assurés par Benoît Cosset, Camille Maccali et Candice Rolland, accompagnés des consultants Tristan Flore et Laura Pfefer.

Avec cet accord, L’Équipe consolide son positionnement sur les sports émergents et confirme le potentiel médiatique d’un tennis de table en pleine accélération.

