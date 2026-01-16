Emirates a dévoilé une livrée inédite célébrant les quatre tournois du Grand Chelem sur l’un de ses A380. Un coup marketing fort qui confirme la place centrale du tennis dans la stratégie mondiale de la compagnie.

La compagnie Emirates pousse encore plus loin son ancrage dans le tennis mondial. Elle vient de présenter une livrée exceptionnelle dédiée aux quatre tournois du Grand Chelem, apposée sur l’un de ses Airbus A380-800, véritable vitrine volante de son partenariat historique avec la discipline.

Cette livrée baptisée « Grand Chelem » mêle les univers visuels de l’Australian Open, de Roland-Garros, de Wimbledon et de l’US Open. Chaque tournoi est symbolisé par un emblème en forme de balle de tennis, décliné dans ses couleurs signatures : bleu estival pour Melbourne, rouge terre battue pour Paris, vert et violet pour Londres, jaune et bleu pour New York. Un design pensé comme un hommage aux surfaces, aux balles et à l’ADN de chaque Major.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emirates (@emirates)

L’appareil concerné est un A380-800, fleuron de la flotte long-courrier d’Emirates. La compagnie reste d’ailleurs le premier opérateur mondial de cet avion iconique, avec plus de cent exemplaires en service. Cette livrée spéciale a vocation à rester en exploitation « pour les années à venir » sur des liaisons intercontinentales à forte visibilité.

Premier vol en direction de Melbourne

Le premier vol a relié Dubaï à Melbourne, en pleine période de l’Open d’Australie, tournoi dont Emirates est la compagnie aérienne officielle depuis 2015, un partenariat récemment prolongé jusqu’en 2029. D’autres destinations emblématiques sont déjà annoncées, notamment Houston et São Paulo, afin de maximiser l’exposition médiatique de cet A380 très particulier.

Avec cette initiative, Emirates peut désormais revendiquer un portefeuille tennis unique : partenaire des quatre Grands Chelems, de nombreux tournois ATP et WTA, et récemment associée à la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka. Le tennis devient ainsi l’un des piliers majeurs de sa stratégie sport business.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Melbourne Airport Official (@melbourneairportau)

Plus largement, cette livrée illustre la manière dont Emirates utilise le sport comme levier de notoriété globale. Football, golf, cricket, voile ou basket : la compagnie transforme chaque partenariat en plateforme de communication internationale. Avec ce « Grand Chelem A380 », Emirates réussit un coup double, mêlant prestige du tennis et puissance symbolique de l’aviation long-courrier.

A lire aussi : L’Open d’Australie prolonge avec Emirates jusqu’en 2029