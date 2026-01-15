En s’associant simultanément à l’OM, l’OL, Monaco et Lille jusqu’en 2028, la plateforme eToro signe une entrée remarquée en Ligue 1… et provoque de vives réactions chez certains supporters.

L’annonce a fait l’effet d’une onde de choc en Ligue 1. Ce jeudi, quatre clubs majeurs du Championnat de France – Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais, AS Monaco et LOSC Lille – ont officialisé un partenariat commun avec la plateforme de trading eToro, valable jusqu’en juin 2028.

Un déploiement éclair qui n’est pas passé inaperçu, notamment du côté des supporters. Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans marseillais et lyonnais ont exprimé leur opposition, dénonçant à la fois la promotion du trading et l’origine israélienne de l’entreprise, dans un contexte international sensible. Certains ont même interpellé directement les dirigeants, à l’image de Medhi Benatia à l’OM, réclamant des explications sur ce choix de partenaire.

Des dirigeants de clubs satisfaits

Fondée en 2007 à Tel Aviv, eToro revendique aujourd’hui près de 40 millions d’utilisateurs dans 75 pays. Déjà bien implantée dans le sport, la marque a été sponsor principal du maillot de Monaco entre 2021 et 2023. En Ligue 1, sa visibilité sera renforcée par une présence sur les panneaux LED des stades des quatre clubs partenaires, ainsi que sur la manche du maillot lillois.

Malgré la polémique, les directions des clubs concernés affichent leur satisfaction. « Une collaboration qui fait sens », selon le président du LOSC Olivier Létang, mettant en avant l’innovation et la dimension internationale d’eToro. Un discours partagé par les dirigeants de l’OM, de l’OL et de Monaco, tous convaincus de l’intérêt stratégique de ce partenariat. Reste à savoir si ces arguments suffiront à apaiser une partie des supporters.

Un peu plus tôt, eToro avait annoncé la signature d’un accord de partenariat similaire avec la BWT Alpine Formula One Team, mais celle-ci n’a pas fait autant de bruit que celles avec son arrivée en Ligue 1.

