Le Tour de France 2027 s’élancera d’Édimbourg pour trois étapes à travers l’Écosse, l’Angleterre et le Pays de Galles. Un grand départ ambitieux, pensé pour recréer l’engouement historique des éditions britanniques.

Le Tour de France version 2027 s’annonce résolument tourné vers l’international. Après Copenhague, Bilbao, Florence et Barcelone, la Grande Boucle partira une nouvelle fois de l’étranger, avec un coup d’envoi donné à Édimbourg. Ce sera le cinquième Grand Départ hors de France en six ans, symbole de la stratégie globale d’ASO pour renforcer l’attractivité mondiale de l’épreuve.

Présenté officiellement jeudi soir à Leeds, le tracé des trois premières étapes fera traverser trois des quatre nations constitutives du Royaume-Uni. « C’est presque un Tournoi des Six Nations version cyclisme », résume Christian Prudhomme, directeur du Tour, qui garde en mémoire les départs « extraordinaires et inoubliables » de Londres en 2007 et du Yorkshire en 2014.

La première étape, longue de 185 km, reliera Édimbourg à Carlisle, dans le nord de l’Angleterre. Un parcours vallonné mais roulant, à travers les paysages verdoyants des Scottish Borders, qui devrait logiquement sourire aux sprinteurs. Le lendemain, place à une étape 100 % anglaise entre Keswick et Liverpool. Longue de 223 km, elle traversera le Lake District, plus grand parc national d’Angleterre et site classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Cinq côtes répertoriées jalonneront le parcours, pour une arrivée qui pourrait offrir un sprint réduit plutôt qu’un emballage massif.

💛 From Edinburgh to Cardiff, three days of celebrations in Great Britain! 💛 D’Édimbourg à Cardiff, 3 jours de fête en Grande-Bretagne ! #TDF2027 pic.twitter.com/0W03EvXe8l — Tour de France™ (@LeTour) January 15, 2026

La troisième journée promet déjà un premier rendez-vous sportif majeur. Entre Welshpool et Cardiff, au Pays de Galles, les coureurs devront affronter 223 km et près de 3 000 mètres de dénivelé. Avec sept côtes répertoriées et un final comparé à Liège-Bastogne-Liège, cette étape pourrait mettre aux prises puncheurs et favoris du classement général dès les premiers jours.

Top départ un vendredi, une première

Autre nouveauté logistique : le Grand Départ aura lieu un vendredi, grâce à la dérogation accordée une fois tous les quatre ans aux grands Tours. Un transfert est prévu le lundi suivant entre Cardiff et la France, où le nom de la ville d’accueil reste à dévoiler.

Côté féminin, le Tour de France femmes partira également du Royaume-Uni. Le départ sera donné à Leeds, avec une première étape promise aux sprinteuses jusqu’à Manchester, avant une journée plus sélective vers Sheffield et un final à Londres. Pour Marion Rousse, directrice de l’épreuve, l’enthousiasme du public britannique, « en avance sur le sport féminin », sera un formidable levier de visibilité.

Ten host locations. Six stages. Two races. One Grand Départ! It’s official. The Tour de France and Tour de France Femmes avec Zwift are coming to Britain in 2027 – and now, for the first time, we can finally reveal where 💛@LeTour | @LeTourFemmes pic.twitter.com/eRO47Z4NdK — Le Tour de France UK (@letour_uk) January 15, 2026

A lire aussi : Tour de France : ASO dévoile le parcours 2026 et célèbre l’engagement de ses sponsors