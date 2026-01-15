La Poste réaffirme son engagement en faveur de l’arbitrage féminin

Partenaire historique de l’arbitrage français dans le football, le rugby, le handball et le basketball, le groupe La Poste a organisé mardi 13 janvier des tables rondes consacrées au thème « Femmes et arbitrage ». Stéphanie Frappart et trois autres arbitres internationales ont partagé leur expérience au plus haut niveau et évoqué les difficultés communes rencontrées dans l’exercice de leur fonction.

La Poste réitère son engagement aux côtés de l’arbitrage féminin français. A travers la tenue d’un nouveau comité réunissant les arbitres des quatre principales fédérations sportives : la Fédération française de football, de rugby, de handball et de basketball, plusieurs acteurs de l’arbitrage ont discuté de sujets pour améliorer la féminisation de l’arbitrage français. Stéphanie Frappart, arbitre internationale de football, Aurélie Groizeleau, arbitre internationale de rugby, Audrey Secci, arbitre internationale de basketball, et Mathilde Cournil, arbitre internationale de handball, étaient conviées au 5ᵉ Comité « Femmes et arbitrage », organisé cette fois autour du thème du leadership et du développement personnel.

« Ce comité a pour objectif de favoriser les échanges entre partenaires autour des problématiques liées au développement de l’arbitrage féminin : les freins et les motivations des jeunes filles, les difficultés rencontrées dans l’exercice de la fonction, les sources de recrutement et les leviers de fidélisation », explique La Poste, organisatrice de la rencontre. Jean-Raphaël Gaitey, responsable des partenariats sportifs pour le groupe La Poste, évoque « un comité de réflexion et d’action ». « Il est conçu pour faciliter les échanges entre les quatre fédérations sur la féminisation de l’arbitrage. L’idée est de trouver des moyens de valoriser cet engagement au féminin », précise-t-il lors de la soirée.

« La Poste facilite ces échanges, crée ces temps de rencontre et déploie une logique globale pour accompagner la féminisation du sport. C’est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et qui fait également écho à nos engagements internes en tant qu’entreprise », Jean-Raphaël Gaitey

Aider les jeunes femmes à se lancer comme arbitre

Dans un univers encore largement masculin, marqué par des préjugés persistants sur les capacités des femmes, le sport peine parfois à laisser toute leur place aux arbitres féminines. Plusieurs problématiques sont communes aux quatre disciplines représentées, et des leviers d’action peuvent être mis en place au sein des fédérations. « Avec ce comité, l’objectif est de travailler sur des thématiques communes entre les fédérations. Certaines initiatives fonctionnent dans d’autres sports et peuvent être adaptées à notre discipline », souligne Stéphanie Frappart. Les arbitres ont notamment évoqué des pistes d’amélioration autour du recrutement et de la fidélisation des arbitres féminines, mais aussi des sujets sensibles tels que le sexisme, l’homophobie ou encore la maternité. « Sur ces questions, nous avons partagé des témoignages. Ce qui était auparavant tabou est aujourd’hui davantage abordé. Des avancées sont en cours », analyse l’arbitre internationale française.

« La Poste est un soutien quotidien dans la valorisation de l’arbitrage », Stéphanie Frappart

Pionnières dans leur discipline, ces arbitres ont également connu une médiatisation particulière. « Les premières fois en Ligue 1, en Championnat d’Europe ou lors de la Coupe du monde, c’était presque une attraction », se souvient Stéphanie Frappart. « J’espère que lors de la prochaine Coupe du monde, la présence de femmes arbitres sera totalement normalisée », confie-t-elle à Sport Buzz Businesse. Partenaire de l’arbitrage français depuis 19 ans, La Poste constate une évolution.

Si certains stéréotypes tendent à disparaître, de nombreux freins subsistent. « Une femme arbitre est souvent plus scrutée qu’un homme. Dans l’imaginaire de certains spectateurs, les femmes n’ont pas leur place sur un terrain de football », regrette Stéphanie Frappart.

« Plus les femmes arbitres sont visibles au plus haut niveau, plus les jeunes filles auront envie de se lancer », Mathilde Cournil

Les quatre arbitres présentes ont insisté sur l’importance du rôle de modèle pour encourager l’engagement des jeunes filles, un rôle qu’elles-mêmes n’avaient pas forcément eu durant leur jeunesse. Aujourd’hui, en tant que femmes évoluant dans un milieu encore très masculin, elles incarnent des figures de référence et de confiance. La transmission était d’ailleurs au cœur de leur message. « Il faut oser et persévérer », « ne pas avoir peur de se lancer », conseille Aurélie Groizeleau aux jeunes femmes souhaitant s’engager dans l’arbitrage.

Une féminisation qui veut se renforcer

« À nos débuts, la question des femmes dans l’arbitrage était peu abordée », reconnaît Jean-Raphaël Gaitey. La société évolue et les mentalités changent progressivement. « On n’entend plus autant les réflexions du type “regarde, c’est une fille qui arbitre”, comme auparavant », constate Audrey Secci, arbitre internationale de basketball. Même observation du côté du football. « Depuis mon premier match en Ligue 1, le 8 avril 2019 lors d’Amiens-Strasbourg, il y a eu de nombreuses étapes de reconnaissance. Cela a fait bouger les lignes bien au-delà du football. Aujourd’hui, on juge l’arbitre avant de juger le genre », conclut Stéphanie Frappart.