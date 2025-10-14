À l’approche du prochain Hyrox Paris, prévu fin octobre, Fitness Park Place de Clichy dévoile un espace entièrement repensé pour accueillir cette discipline en plein essor, qui combine course à pied et entraînement fonctionnel. Une rénovation pensée pour coller au plus près des exigences du format Hyrox et offrir aux adhérents les meilleures conditions d’entraînement possibles.

Hyrox n’est plus réservé aux initiés. Son principe est simple : huit kilomètres de course, ponctués de huit ateliers fonctionnels, SkiErg, Sled Push, Sled Pull, Burpee Broad Jumps, rameur, Farmers Carry, fentes marchées et Wall Balls. Résistance, endurance, puissance : tout y passe. Pour répondre à cet engouement, Fitness Park a rénové son club de Place de Clichy en y installant un espace 100 % Hyrox, pensé pour s’entraîner dans les mêmes conditions que lors des compétitions officielles.

Un nouvel espace calibré pour la discipline

Pour adapter l’espace aux spécificités Hyrox, des travaux ont été entrepris. Florent Tassein, coach et responsable du développement produit chez Fitness Park, explique que « l’ancien espace de cross training n’était pas forcément fluide ». L’équipe a donc repensé toute l’architecture du lieu : « La piste a été réhabilitée avec deux allées, une pour le tirage, une pour la poussée, et agrandie à 12,5 mètres, ce qui permet de réaliser les quatre allers-retours (50 mètres) propres au format Hyrox. »

Le matériel a également été revu : « On a ajouté du cardio avec un SkiErg, un rameur et des tapis de course. Et on a intégré des sacs pour les fentes, identiques à ceux utilisés en compétition, fournis par les mêmes partenaires », précise-t-il. L’objectif est d’ offrir aux adhérents un cadre d’entraînement aussi proche que possible des conditions officielles nous précise la communication de Fitness Park.

« On voulait avoir un lieu à Paris où l’on retrouve les mêmes conditions que sur un Hyrox, et c’est désormais le cas à Place de Clichy », se félicite Florent Tassein

Responsable de la cohérence de l’expérience sportive globale, du choix des machines aux concepts de cours comme Burning Park, Cycle Park ou Fighting Park, il veille à ce que la zone reste polyvalente : « On a réajusté l’espace et doublé les stations pour que plusieurs personnes puissent s’entraîner en même temps. On ne voulait pas que ce soit exclusivement Hyrox : certains viennent pour la force ou la callisthénie. On a donc réhabilité la zone pour que tout le monde cohabite. »

Sophie Millot, responsable communication de Fitness Park et des partenariats comme Hyrox, assure qu’il s’agit d’une discipline pour les débutants jusqu’aux athlètes confirmés. Une discipline à faire seul, en compétition, en groupe ou en relais.

Une affiliation nationale en plein développement

Aujourd’hui, près de 100 clubs Fitness Park sont déjà affiliés Hyrox. « Tous les nouveaux clubs qui ouvrent le seront automatiquement », affirme Florent Tassein. « Le cahier des charges prévoit désormais une zone dédiée aux huit stations Hyrox. Les clubs plus anciens peuvent, eux aussi, prétendre à l’affiliation, à condition d’investir dans des travaux et du nouveau matériel. L’objectif, c’est d’offrir la meilleure expérience possible. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fitness Park Officiel (@fitnessparkofficiel)

Et l’accompagnement dépasse le cadre des clubs. La plateforme Home Park propose un programme de préparation Hyrox sur six semaines avec coach virtuel, pour renforcer les muscles sollicités sur les différentes stations. Les cours Burning Park, eux, peuvent offrir un coaching personnalisé pour les adhérents qui se préparent à la compétition.

Hyrox et Fitness Park : une alliance durable

Hyrox, c’est aujourd’hui plus de 80 événements par an dans le monde et 550 000 athlètes. En France, la compétition a fait une arrivée remarquée en 2023, avec Fitness Park comme Partenaire Officiel. L’enseigne est présente sur toutes les éditions hexagonales : « Nous sommes sponsors titres de l’édition parisienne, ce qui nous offre une belle visibilité. Depuis la première édition, la Fast Line (la ligne réservée aux coureurs les plus rapides) porte même le nom de Fast Line Fitness Park. Nous sommes présents sur toutes les courses françaises, que ce soit sur les bannières, le site Internet ou le tableau des scores », détaille Sophie Millot.

« Hyrox et Fitness Park, nos ADN se rejoignent », remarque Florent Tassein

Une association qui fait sens, selon la responsable communication de l’enseigne. « C’est une discipline qui prône le dépassement de soi et la performance, exactement ce que nous voulons incarner, comme lors des Fitness Park Heroes. Quand Hyrox est arrivé en France, on s’est dit qu’il fallait absolument être présent pour l’accompagner », nous confie-t-elle.

Et le phénomène ne montre aucun signe d’essoufflement : après une journée de compétition en 2023, puis deux en 2024, l’édition 2025 s’étendra sur cinq jours à Paris Expo Porte de Versailles du 22 au 26 octobre. « Tout le monde parle d’Hyrox dans le fitness », constate Florent Tassein.