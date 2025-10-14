Mars Wrigley, acteur majeur de la confiserie, annonce aujourd’hui que sa célèbre marque M&M’S devient fournisseur officiel du Tour de France et du Tour de France Femmes avec Zwift pour les trois prochaines éditions.

En s’associant à cet événement sportif incontournable, M&M’S célèbre ainsi le lien profond qui le lie à la culture française. Depuis 50 ans, les fameuses billes colorées, fabriquées à Haguenau en Alsace par 750 collaborateurs, ont en effet séduit un tiers des foyers français, avec 72 000 tonnes produites chaque année. Deuxième marque de confiserie chocolatée dans l’Hexagone, M&M’S apporte ainsi une touche de fun et de gourmandise à la Grande Boucle.

La déclaration

« Nous sommes ravis de conclure ce partenariat avec M&M’S®, l’une des douceurs préférées des Français. C’est une aventure qui s’engage avec une marque qui correspond en tous points aux valeurs de convivialité et de partage caractéristiques du Tour de France et du Tour de France Femmes avec Zwift. De quoi régaler toute la famille sur le passage de la caravane publicitaire ! » (Christian Prudhomme, Directeur du Tour de France)

A lire également : Danone noue un partenariat pluriannuel entre sa marque Danette et le Tour de France et le Tour de France Femmes avec Zwift