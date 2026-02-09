Billets à 9 300 €, spots pub à 10 M$, primes et bagues à cinq chiffres : le Super Bowl 2026, remporté cette nuit par les Seattle Seahawks, confirme sa démesure économique, bien au-delà du résultat sportif.

Le Super Bowl LX a une nouvelle fois confirmé son statut d’événement sportif le plus rentable au monde. Disputée au Levi’s Stadium, la finale remportée par les Seattle Seahawks face aux New England Patriots (29-13) s’est accompagnée d’indicateurs économiques records.

Le prix moyen du billet a grimpé à 9 300 €, contre 280 € en 2004, tandis que plus de 7 milliards de dollars de paris ont été placés légalement. L’événement a été retransmis dans plus de 180 pays, pour une audience de référence estimée à 127,7 millions de téléspectateurs par Nielsen.

DiCaprio, Hamilton, Federer… Casting premium dans les tribunes

Dans les tribunes, le Super Bowl LX a aussi joué sa partition “people”. Parmi les célébrités présentes figuraient Leonardo DiCaprio, Jay-Z et Beyoncé, Travis Scott, Kim Kardashian, Lewis Hamilton, ainsi que Roger Federer, aperçu dans les travées et sur la pelouse du Levi’s Stadium.

150 000 $ de prime pour les joueurs

Côté business, NBC aurait généré plus de 700 M$ de revenus publicitaires, avec moins de 60 spots vendus. Le meilleur créneau de 30 secondes a culminé à 10 M$, contre 4,5 M$ en 2016. Les retombées économiques locales sont évaluées à près de 600 M$.

Sur le terrain comme en dehors, le Super Bowl reste aussi une vitrine financière pour les joueurs : les vainqueurs empochent une prime individuelle de 150 000 $ (75 000 $ pour les perdants), reçoivent la traditionnelle bague estimée à 36 000 $, tandis que le trophée Vince Lombardi, réalisé par Tiffany & Co., est évalué à 25 000 $.

L’événement demeure enfin un pic de consommation aux États-Unis (1,5 milliard de chicken wings, 13 millions de pizzas, 52 millions de packs de bière). Prochain rendez-vous en 2027 au SoFi Stadium de Los Angeles.

