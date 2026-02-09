DLSI s’offre le naming de la All In Academy de Jo-Wilfried Tsonga et Thierry Ascione

Liés depuis plus de dix ans, le groupe DLSI et la All In Academy ont signé un partenariat de naming. L’entreprise spécialiste du recrutement donne son nom à l’académie de tennis.

La All In Academy devient désormais la All In DLSI Academy. Partenaire de longue date, le groupe DLSI, acteur majeur du travail temporaire et du recrutement en France et en Europe, et la All In Academy, académie de tennis et de padel, ont signé un accord de naming. Depuis le 28 janvier, et pour une durée de trois ans, le nom DLSI est apposé à l’académie de Jo-Wilfried Tsonga et Thierry Ascione.

« Partenaire depuis la genèse du projet ALL IN », le Groupe DLSI accompagne également l’académie de Lyon-Décines depuis son ouverture partageant ainsi une vision commune où l’humain occupe une place centrale. Les deux structures se retrouvent autour de convictions fortes : l’esprit familiale, la proximité, la bienveillance, portés par une culture du travail, de l’effort et de l’humilité », soulignent les deux entités.

Concrètement, le nouveau logo est déjà visible sur les bâtiments de l’Academy. Il sera également déployé sur les sites de Lyon-Décines et de Villeneuve-Loubet, ainsi que sur l’ensemble des supports : infrastructures, équipements des joueurs et plateformes digitales.

Un partenariat dans la continuité d’une longue histoire commune

Pour la All In Academy, ce rapprochement dépasse la simple logique de visibilité. « Leur expertise dans le domaine des ressources humaines fait d’eux l’allié naturel de notre mission : préparer les jeunes non seulement à être de grands champions, mais aussi des professionnels accomplis, quel que soit le secteur d’activité qu’ils choisiront demain. Ce partenariat est, avant tout, une histoire d’Hommes », détaille Thierry Ascione, cofondateur du All In Group.

Autour de ce partenariat, le groupe DLSI souhaite mettre à profit son expertise en recrutement au sein de la All In Academy. Des programmes liés aux thématiques de l’emploi seront notamment proposés aux jeunes sportifs en formation. « On a décidé d’intensifier notre partenariat en accompagnant davantage l’académie et en nous affichant via ce naming. On met notre identité à côté de celle de la All In, dans un secteur qui nous est cher : accompagner des jeunes vers l’épanouissement professionnel », complète Jean-Guillaume Royer, responsable marketing et communication du Groupe DLSI.

L’emploi au cœur du modèle de formation

Autour de cet accord, le groupe DLSI souhaite mettre à profit son savoir-faire en recrutement au sein même de l’académie. Des programmes liés à l’emploi seront proposés aux jeunes sportifs en formation : aide à la rédaction de CV, préparation aux entretiens, découverte du marché du travail ou encore organisation d’événements dédiés à l’insertion professionnelle.

« Si le tennis ne les envoie pas au firmament du classement ATP, ils auront une belle formation derrière eux pour devenir des professionnels accomplis, dans le tennis ou ailleurs », Jean-Guillaume Royer.

DLSI renforce son ancrage dans le tennis

Cet accord s’inscrit dans la stratégie de sponsoring développée par DLSI depuis les années 2000. Le groupe s’est notamment illustré dans le football, en étant partenaire maillot du FC Metz, de l’AS Nancy Lorraine et du LOSC, mais aussi dans le basket en accompagnant la Ligue et le BCM Gravelines-Dunkerque.

Depuis plusieurs saisons, l’entreprise consolide également sa présence dans le tennis. DLSI est partenaire emploi de plusieurs tournois ATP 250 (Moselle Open, Open 13, Open Parc, Nice) et accompagne le joueur français Hugo Humbert depuis 2019. « On a développé une grande expertise dans l’événementiel et dans le recrutement pour les compétitions. Naturellement, on a continué dans le tennis car ses valeurs nous correspondent beaucoup », affirme Jean-Guillaume Royer. Mais le groupe se dit ouvert à tous les horizons. « Nous sommes présents dans le tennis, mais nous ne nous interdisons pas d’autres sports selon les projets », conclut-il.