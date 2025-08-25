Avec 90 millions de dollars distribués, l’US Open 2025 va battre un record historique. Les vainqueurs des tournois de simple empocheront la somme de 5 millions de dollars chacun, du jamais vu. Le Grand chelem new-yorkais redéfinit les standards économiques du tennis mondial et séduit joueurs, sponsors et médias.

Le tennis pro entre-t-il dans une nouvelle ère économique ? L’US Open 2025 bat tous les records en annonçant une dotation globale de 90 millions de dollars, soit une hausse de 20 % par rapport à 2024. Jamais un tournoi n’avait mis autant d’argent sur le court. Cette stratégie ambitieuse renforce la position du Grand Chelem américain comme vitrine du tennis mondial et marque un tournant dans le dialogue entre performance sportive et valorisation marketing.

5 millions pour chaque vainqueur

En tête d’affiche, les champions en simple, hommes et femmes, recevront 5 millions de dollars chacun, un record individuel historique dans le tennis. Une bonne nouvelle pour Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ainsi qu’Iga Swiatek et Aryna Sabalenka qui s’affichent comme les quatre grands favoris dans les deux tableaux de simple.

Mais ce ne sont pas les seuls à bénéficier de cette progression. Les finalistes repartiront avec 2,5 M $, les demi-finalistes avec 1,26 M $, et les quarts de finalistes avec 660 000 $. Même une élimination en huitièmes de finale garantit 400 000 $, et 110 000 $ dès le premier tour.

US Open singles prize money · Champion: $5,000,000

· Runner-Up: $2,500,000

· Semifinalists: $1,260,000

· Quarterfinalists: $660,000

· Round of 16: $400,000

· Round of 32: $237,000

· Round of 64: $154,000

· Round of 128: $110,000

· Q Round of 32: $57,200

· Q Round of 64: $41,800… pic.twitter.com/4kGsCY4Oi8 — Mario Boccardi (@boccardi_marioo) August 6, 2025

Le double n’est pas en reste : les vainqueurs hommes, femmes et mixtes – les Italiens Sara Errani et Andrea Vavassori – touchent 1 million par équipe, une hausse spectaculaire qui valorise les formats longtemps considérés comme secondaires. Le tournoi a également renforcé les primes pour les qualifications et mis en place des aides logistiques (logement, transport, services techniques) pour soutenir l’ensemble des participants.

L’US Open, plateforme premium

Au-delà du chiffre impressionnant, cette revalorisation traduit une vision plus moderne et inclusive du sport professionnel. La USTA répond ainsi aux demandes croissantes de transparence et de redistribution équitable formulées par les joueurs et joueuses via la PTPA (Professional Tennis Players Association).

D’un point de vue marketing, cette annonce positionne l’US Open comme une plateforme premium, capable de capter l’attention des sponsors, des médias et du public mondial. Le tournoi devient un cas d’école : plus qu’un simple événement sportif, il s’affirme comme un produit média puissant et un levier d’image pour les marques.

