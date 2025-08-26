Molotov lance deux offres exclusives avec Ligue 1+

Molotov, la plateforme française de streaming TV, annonce le lancement de deux nouvelles formules d’abonnement inédites autour de Ligue 1+, le service officiel de diffusion de la Ligue 1 McDonald’s pour la saison 2025/2026.

Une offre annuelle à 12,49 €/mois.

Une formule combinant Ligue 1+ et toutes les chaînes TNT à 19,99 € le premier mois, puis 25,99 €/mois sans engagement.

Les abonnés profiteront de 8 matchs sur 9 en direct par journée de championnat, un match en différé, ainsi que des magazines, documentaires, replays et fonctionnalités comme le contrôle du direct ou la mise en favori des clubs. Grâce à Molotov, Ligue 1+ est accessible sur tous les écrans – smartphones, tablettes, ordinateurs, TV connectées, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast, consoles (Xbox, PlayStation) – avec deux écrans simultanés inclus.

Pour information, Molotov demeure aujourd’hui la seule plateforme OTT réunissant l’ensemble des chaînes de télévision et toute la Ligue 1 McDonald’s dans un même environnement, aux côtés des grandes compétitions sportives diffusées sur TF1, M6 ou France Télévisions (Coupe du monde de la FIFA 2026, Coupe de France, etc.).

La déclaration