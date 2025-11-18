Le Barça retrouve enfin son Spotify Camp Nou rénové… mais pas à n’importe quel prix. Entre billets membres, tarifs premium et places VIP, les montants s’envolent pour ce premier match historique.

Le FC Barcelone s’apprête enfin à refouler la pelouse du Spotify Camp Nou, et l’événement aurait pu ressembler à un retour triomphal. Mais avant même le premier coup de sifflet face à l’Athletic Bilbao, ce samedi, c’est surtout le prix des billets qui fait parler. Et pour cause : le club catalan a mis en vente plus de 15 000 places ce lundi, à des tarifs qui donnent le ton de cette nouvelle ère… très premium.

Premiers billets à 199 euros

Deux ans et demi après le lancement d’un chantier estimé à 1,5 milliard d’euros, le Barça veut manifestement commencer à amortir la facture. Les membres annuels – qui déboursent déjà 219 € par saison – ont pu accéder à la billetterie en avant-première. Résultat : le ticket le moins cher s’affiche à 199 €, hors réduction. Puis les prix s’envolent : plus on se rapproche de la tribune centrale, plus l’addition grimpe, jusqu’à 589 €. Les socio bénéficient bien d’une remise de 20 %, mais doivent ajouter 2,50 € de frais de dossier. Pas sûr que cela suffise à adoucir la note.

Et ce n’est rien à côté des offres haut de gamme. Les places « VIP Premium » – accessibles à tous, même sans être membre – démarrent à 850 € derrière les buts. Autour des bancs, il faudra compter 1 050 €, et jusqu’à 1 500 € pour s’installer en loge présidentielle. Un tarif qui confirme une tendance générale : le nouveau Camp Nou sera un stade rénové… et clairement positionné vers le très haut de gamme.

« Nous rentrons à la maison »

Sportivement, le Barça pourra accueillir 45 000 spectateurs pour ce premier retour, les travaux n’étant pas encore totalement achevés. « Nous rentrons à la maison », a écrit le club sur les réseaux sociaux au moment d’officialiser la nouvelle. Une « maison » qu’il n’avait plus foulée depuis le début de la saison 2023-2024, contraint de jouer à Montjuïc ou au stade Johan-Cruyff pendant les travaux.

Reste une inconnue : si la mairie a validé le retour en Liga, le club attend encore le feu vert de l’UEFA pour y jouer la Ligue des champions. En attendant, le Barça sait qu’il devra compter sur les revenus du futur Spotify Camp Nou, essentiel pour redresser une situation financière toujours fragile. Et visiblement, cela passe par des billets… qui valent leur pesant d’or.

