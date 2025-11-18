La FIFA officialise DoorDash – géant américain de la livraison de repas à domicile et de courses en ligne – comme partenaire officiel de la Coupe du monde de la FIFA 2026 et de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027.

Ce partenariat concerne neuf pays : États-Unis, Canada, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Norvège et Royaume-Uni. Les marques Deliveroo et Wolt, appartenant au groupe DoorDash, sont également intégrées à cet accord.

DoorDash deviendra par ailleurs le tout premier partenaire officiel de réservation de restaurants pour un tournoi FIFA grâce à sa nouvelle fonctionnalité intégrée de réservation de tables.

La plateforme enrichira ainsi l’expérience des supporters en déployant des campagnes locales, des activations digitales ou encore des initiatives communautaires. En parallèle, une grande campagne numérique mettant en scène le légendaire Ronaldinho sera lancée afin de séduire et d’engager une nouvelle génération de fans.