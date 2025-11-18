Le Red Star FC vient de signer un partenariat stratégique avec Black Seat, plateforme spécialisée dans la commercialisation d’hospitalités sportives et événementielles haut de gamme. Objectif : digitaliser et ouvrir à un public plus large l’offre VIP du Stade Bauer.

Grâce à cet accord, l’intégralité des espaces d’hospitalité du club audonien, le Bauer Corner, l’Espace Châteauform’ et le Salon Étoile, sera désormais commercialisée sur la plateforme Black Seat. Une petite révolution pour un stade resté longtemps fidèle à une gestion plus artisanale de ses prestations premium.

Pour Thibaut Delaigue, Head of Sponsorship & Hospitality du Red Star FC, ce partenariat s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement du club : « En nous associant à Black Seat, nous digitalisons notre offre pour atteindre une nouvelle clientèle d’entreprises et de particuliers, tout en garantissant l’excellence de l’accueil que nous souhaitons proposer. C’est une nouvelle solution qui doit nous permettre de continuer à développer nos revenus d’hospitalité et soutenir le projet de développement du club. »

Trois formules pour vivre Bauer autrement

Désormais, pour chaque match à domicile, les clients Black Seat pourront réserver l’une des trois offres phares du Red Star :

Bauer Corner : l’esprit club et l’authenticité avant tout, avec terrasse/buvette et places au plus près de la pelouse.

Espace Châteauform’ : un rooftop avec vue imprenable sur le stade, parfait pour le networking dans un cadre élégant.

Salon Étoile : l’expérience la plus immersive, avec vue directe sur le terrain et rencontre avec les joueurs après le match. Les deux dernières formules incluent des sièges premium, une restauration haut de gamme à discrétion et un service simplifié.

Les premières places sont d’ores et déjà en vente pour les prochaines rencontres à domicile, notamment contre Clermont Foot, le Stade de Reims ou l’AS Nancy Lorraine.