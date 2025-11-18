SailGP dévoile son premier système de transferts d’athlètes

SailGP annonce la mise en place de son tout premier cadre officiel de transfert d’athlètes, qui entrera en vigueur avant la saison 2026 du championnat mondial.

Contrairement aux systèmes de transferts souvent rigides que l’on observe dans d’autres grandes ligues sportives majeures, la nouvelle politique de SailGP privilégie la flexibilité et l’équité plutôt que la complexité.

Cette structure introduit un niveau de professionnalisme et de clarté encore rare dans le monde de la voile, reflétant la volonté de SailGP de moderniser les mouvements d’athlètes tout en préservant l’esprit collaboratif propre à son format international.

Cette annonce marque donc un tournant majeur pour garantir une compétition plus équitable entre les équipes, renforcer les parcours de développement des athlètes et favoriser une plus grande transparence au sein de la ligue.

Fonctionnement

Enregistrement : seuls les athlètes inscrits peuvent participer aux compétitions. La fenêtre d’enregistrement et de transfert reste ouverte durant toute la saison.

: seuls les athlètes inscrits peuvent participer aux compétitions. La fenêtre d’enregistrement et de transfert reste ouverte durant toute la saison. Transferts : les transferts permanents nécessitent l’accord des deux équipes impliquées ainsi que de l’athlète, et doivent être enregistrés auprès de SailGP.

: les transferts permanents nécessitent l’accord des deux équipes impliquées ainsi que de l’athlète, et doivent être enregistrés auprès de SailGP. Prêts : chaque équipe ne peut compter que deux athlètes prêtés dans leur effectif à tout moment.

: chaque équipe ne peut compter que deux athlètes prêtés dans leur effectif à tout moment. Règles d’urgence : des enregistrements ou prêts d’urgence peuvent être effectués durant les événements, uniquement pour des raisons médicales ou pour des raisons personnelles exceptionnelles et lorsqu’aucun remplaçant n’est disponible.

: des enregistrements ou prêts d’urgence peuvent être effectués durant les événements, uniquement pour des raisons médicales ou pour des raisons personnelles exceptionnelles et lorsqu’aucun remplaçant n’est disponible. Approbation et frais : tous les transferts et prêts doivent faire l’objet de frais divulgués convenus entre les équipes et la Ligue.

Approuvé par les équipes participantes avant son lancement, ce système offre une structure claire régissant l’entrée et les mouvements des athlètes au sein du Championnat Rolex SailGP.

Il permet aux équipes de gérer efficacement leurs effectifs d’une saison à l’autre, tandis que les transferts permanents et les prêts temporaires seront désormais soumis à examen et nécessiteront l’accord des deux équipes ainsi que de l’athlète concerné.