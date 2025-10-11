Ce samedi 11 octobre 2025, le Stade Français reçoit La Rochelle au stade Jean-Bouin pour le compte de la 6e journée du Top 14 2025-2026.

Une affiche de prestige entre deux formations ambitieuses, à suivre en direct à partir de 16h35.

La rencontre sera diffusée en intégralité sur Canal+ Live 2, et intégrée au multiplex Canal+.

Les abonnés pourront également la suivre en streaming sur myCANAL.

Stade Français – La Rochelle : coup d’envoi, date et diffusion

Compétition : Top 14 – Saison 2025/2026

6e journée Lieu : Stade Jean-Bouin (Paris)

Stade Jean-Bouin (Paris) Date : Samedi 11 octobre 2025

Samedi 11 octobre 2025 Heure : 16h35

16h35 Diffusion TV : Canal+ Live 2 (intégralité) et Canal+ (multiplex)

Canal+ Live 2 (intégralité) et Canal+ (multiplex) Streaming : myCANAL

Une affiche entre deux prétendants au haut de tableau

Le Stade Français, solide à domicile depuis le début de saison, veut confirmer son excellent départ et s’imposer face à un concurrent direct.

Les Parisiens, portés par une défense retrouvée et une conquête efficace, espèrent frapper un nouveau coup dans ce début de championnat.

En face, La Rochelle se déplace avec l’ambition de renouer avec la victoire.

Les Rochelais, habitués des grandes joutes, veulent relancer leur dynamique et rappeler qu’ils restent l’une des références du rugby français.

Ce duel s’annonce engagé, entre le jeu structuré des Parisiens et la puissance collective rochelaise.

Comment regarder Stade Français – La Rochelle en streaming ?

Pour les abonnés, le match sera également disponible en streaming sur myCANAL.

La plateforme permet de suivre les rencontres du Top 14 en direct sur tous les supports : téléviseur connecté, ordinateur, tablette ou smartphone.

Les abonnés peuvent aussi revoir le match en replay, ou suivre le multiplex Canal+ pour ne rien manquer des autres rencontres de la 6e journée.

L’offre CANAL+ pour suivre le Top 14

Récapitulatif : Stade Français – La Rochelle

Le programme de la sixième journée de TOP 14 :

Samedi 11 octobre

14h30 : Pau / Bayonne sur CANAL +

16h35 : Multirugby sur CANAL + – Lyon / Perpignan sur CANAL + Sport 360 – Racing 92 / Montpellier sur CANAL+ Live 4 – Stade Français / La Rochelle sur CANAL+ Live 3 – Montauban / Castres sur CANAL + Live 5

21h00 : Clermont / Toulon sur CANAL+

Dimanche 12 octobre

20h25 : CANAL RUGBY CLUB

21h05 : Toulouse – Bordeaux-Bègles sur CANAL +

Le choc entre le Stade Français et La Rochelle promet un spectacle intense au cœur de cette 6e journée du Top 14.

Rendez-vous ce samedi à 16h35, en direct sur Canal+ Live 2 et en streaming sur myCANAL, pour suivre cette affiche du rugby français.

