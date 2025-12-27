Pour le Boxing Day 2025, la LNR et les clubs de TOP 14 s’associent à APF France handicap pour faire de la 13ᵉ journée un rendez-vous sportif, médiatique et engagé en faveur de l’inclusion.

À l’occasion de son traditionnel Boxing Day, la Ligue nationale de rugby (LNR) renforce la dimension sociétale de l’événement. Pour la 13ᵉ journée de TOP 14, programmée pendant les fêtes, la LNR et l’ensemble des clubs se sont associés à APF France handicap afin de placer ce rendez-vous sous le signe de l’inclusion et de l’accessibilité.

Créé en 2009, le Boxing Day s’est imposé comme un temps fort du calendrier du rugby professionnel français. Pensé comme un week-end de spectacle populaire et de forte audience, il est aussi devenu, au fil des années, un levier d’engagement pour la Ligue. En 2025, cette ambition se concrétise à travers un partenariat avec APF France handicap, association de référence qui œuvre depuis plus de 90 ans pour la défense des droits et l’autonomie des personnes en situation de handicap.

Le Boxing Day, un produit premium

Sur le plan de la diffusion, la journée bénéficiera d’une exposition maximale : les sept rencontres de la 13ᵉ journée seront retransmises en direct et en intégralité sur les chaînes du groupe Canal+, confirmant la volonté de la LNR de faire du Boxing Day un produit premium, aussi bien sportif que symbolique.

Cette collaboration s’inscrit dans la continuité du Plan Handicap du Rugby Professionnel lancé en 2024. APF France handicap avait alors accompagné la LNR et les clubs dans des audits d’accessibilité des stades, la formation des coordinateurs handicap et la co-rédaction d’un guide de bonnes pratiques. Le Boxing Day 2025 en constitue l’aboutissement visible, en s’adressant directement aux supporters.

Un dispositif, trois axes

Un dispositif de mobilisation à grande échelle est déployé autour de trois axes : une campagne nationale de communication, un appel aux dons via les supports digitaux du TOP 14 et des clubs, ainsi que la mise aux enchères des maillots et ballons de match. Nouveauté cette année, les maillots des sept arbitres centraux seront également proposés à la vente, avec le soutien de La Poste. En 2024, un dispositif similaire avait permis de récolter 182 000 euros au profit des Restos du Cœur.

Dans les stades, l’activation prendra une dimension très concrète : messages de sensibilisation, diffusion de contenus dédiés sur écrans géants, patch APF France handicap sur les maillots, actions locales avec les délégations de l’association et visibilité renforcée.

« Faire vibrer les supporters autour d’un combat essentiel »

Un marquage pelouse, en quise de clou du spectacle, a même été préparé pour l’affiche du dimanche soir, Stade Toulousain-Stade Rochelais. Un ballon collector unique sera utilisé sur l’ensemble des rencontres avant d’être signé et mis aux enchères, l’intégralité des recettes étant reversée à l’association.

Pour Yann Roubert, président de la LNR, « le Boxing Day est devenu un temps fort sportif, populaire et solidaire ». Pascale Ribes, présidente d’APF France handicap, salue de son côté « un partenariat qui permet de faire vibrer les supporters autour d’un combat essentiel ». En somme, une illustration de plus de la façon dont le rugby professionnel cherche à conjuguer performance, audience et impact sociétal.

A lire aussi : Le XV de France et la Société Générale dévoilent une Marseillaise en langue des signes