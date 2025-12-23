La fermeture de Team Aegis au 31 décembre 2025 illustre la fragilité économique de l’esport français intermédiaire, où performance sportive et communauté engagée ne suffisent plus à garantir la viabilité d’un modèle.

La fermeture de Team Aegis, annoncée pour le 31 décembre, agit comme un signal d’alerte pour l’écosystème esport français. Fondée en 2022 par les streamers Shaunz, DrFeelgood et MisterMV, la structure met fin à toutes ses activités après quatre années de compétition, invoquant une équation économique devenue intenable.

Dans son communiqué, Aegis dresse un constat lucide : après une phase de croissance entre 2022 et 2024, les revenus se sont nettement contractés en 2025, rendant impossible toute projection sereine vers la saison 2026. Un aveu rare, mais révélateur, dans un secteur où la dépendance aux sponsors, aux partenariats et au merchandising reste forte, tandis que les coûts fixes (staff, production de contenus, déplacements, communication) continuent d’augmenter.

De (très) bons résultats esportifs

Le paradoxe est frappant. Sur le plan sportif, Aegis sort d’une année solide : un top 4 mondial sur Teamfight Tactics lors de l’Esports World Cup 2025, une quatrième place à l’EVO sur Street Fighter VI avec Nathan “Mister Crimson” Massol, et une trajectoire crédible sur plusieurs disciplines majeures. Des performances qui, dans un modèle classique, devraient sécuriser l’avenir.

Mais l’esport ne fonctionne plus uniquement à la performance. Hors mastodontes comme Vitality ou Karmine Corp, les structures intermédiaires peinent à transformer visibilité, engagement communautaire et résultats en revenus récurrents. Aegis illustre ainsi une fragilité structurelle persistante : une marque incarnée, une fanbase active, mais un modèle économique trop exposé aux cycles du marché.

En choisissant une sortie maîtrisée plutôt qu’une fuite en avant, Aegis rappelle une réalité brutale du sport business version esport : sans garanties financières solides, même les projets les mieux construits restent vulnérables.

