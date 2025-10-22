Quelques mois après le quatrième sacre de Tadej Pogacar et la victoire de Pauline Ferrand-Prévot, le Tour de France s’apprête déjà à se projeter vers 2026. La présentation officielle des parcours du Tour de France et du Tour de France Femmes avec Zwift aura lieu jeudi 23 octobre 2025 à 11h, au Palais des Congrès de Paris.

Christian Prudhomme, directeur de la Grande Boucle, dévoilera les étapes de la 113e édition du Tour, qui s’élancera cette fois depuis Barcelone, avec un contre-la-montre par équipes le 4 juillet. L’arrivée est prévue à Paris, sur les Champs-Élysées, le 26 juillet 2026.

Côté féminin, le départ du Tour de France Femmes avec Zwift sera donné depuis la Suisse.

Où suivre la conférence en direct ?



La diffusion est prévue à 11h sur France.tv, L’Équipe, Eurosport, et sur Le Club du Tour de France, qui propose également un quiz interactif sur Kahoot pour faire patienter les fans avant le grand dévoilement.

Un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de cyclisme !