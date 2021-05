Tour de France – Krys sponsor du maillot blanc jusqu’en 2023

Hier, Amaury Sport Organisation (A.S.O.) a officialisé la prolongation du contrat de partenariat entre Krys et le Tour de France pour trois années, soit jusqu’en 2023.

Sponsor maillot du maillot blanc récompensant le meilleur jeune (coureur âgé de 25 ans maximum) depuis 2015, Krys continuera d’être visible sur la tunique pour les trois éditions à venir. En plus de son titre d’opticien officiel de la Grande Boucle, Krys ajoute la catégorie de partenaire audition du Tour.

« Cet engagement est légitime et porteur de sens pour notre marque très attachée au savoir-faire français et au développement de ses territoires. C’est un partenariat qui s’inscrit dans la durée et qui symbolise la proximité de nos opticiens et de nos audioprothésistes avec leurs clients, sur tout le territoire » commente Jean-Pierre Champion, Directeur Général de Krys Group, dans un communiqué.

Parmi les principales activations, Krys va déployer le « Bus de la vue et de l’audition » sur 12 dates, afin de permettre à chacun de réaliser des tests de dépistage visuel et auditif avec des professionnels de santé.

Concernant les autres maillots de leader du Tour de France :