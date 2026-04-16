Renault et la FFR ont restitué le coq aux joueuses du XV de France féminin de 1982, à travers une opération symbolique lors du Six Nations.

À l’occasion du Tournoi des Six Nations féminin, Renault, avec le soutien de la Fédération française de rugby (FFR), a lancé une opération symbolique en hommage aux joueuses du XV de France féminin de 1982. Baptisée « Fières comme un coq », cette initiative vise à restituer aux pionnières un symbole qu’elles n’avaient jamais porté : le coq sur leur maillot.

Le 13 juin 1982, la première équipe de France féminine disputait son premier match international sans arborer l’emblème national, le rugby féminin n’étant pas encore intégré à la Fédération. Quarante-quatre ans plus tard, cette absence est réparée avec la création d’un maillot inspiré de celui de l’époque, désormais orné du coq.

« Une fierté immense »

Le dispositif s’est matérialisé lors du match France-Italie à Grenoble, où les anciennes joueuses ont fait leur entrée sur la pelouse aux côtés de l’équipe actuelle, portant ce maillot revisité et entonnant la Marseillaise. « C’est une fierté immense », a déclaré Véronique Faurel, membre de l’équipe de 1982.

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Conçue par Havas Play, l’opération repose sur un dispositif global mêlant contenus vidéo, activation terrain, diffusion d’un documentaire et campagne print.

Cette initiative s’inscrit dans le programme Give Me 5 de Renault, dédié à l’inclusion. « Nous voulons redonner aux pionnières ce qui leur a été refusé », a expliqué Arnaud Belloni, directeur marketing monde du groupe.

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