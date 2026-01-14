Julbo frappe fort pour l’hiver 2026 en officialisant la signature de Kilian Jornet. Un partenariat de long terme, fondé sur une histoire commune, l’exigence du terrain et une vision partagée de la montagne et de la performance.

C’était écrit. Julbo officialise pour l’hiver 2026 la signature de Kilian Jornet, figure absolue du trail et de l’alpinisme moderne. Un partenariat présenté comme une évidence par la marque française, tant les trajectoires des deux acteurs se croisent depuis plus de vingt ans sur les sentiers et en haute montagne. Plus qu’un sponsoring, Julbo parle d’une relation construite dans le temps, nourrie par le terrain, l’exigence et une vision commune de la performance.

Référence mondiale du trail running, Julbo accompagne les pratiquants de l’outdoor depuis plus d’un siècle, avec un ADN profondément ancré dans la haute montagne. L’arrivée de Kilian Jornet marque un tournant stratégique pour la marque, qui voit dans cette collaboration un accélérateur d’innovation, de notoriété internationale et de développement produit, toujours guidé par l’usage réel en conditions extrêmes.

Un engagement environnemental commun

Cette officialisation vient sceller une histoire ancienne. Né et grandi dans un refuge des Pyrénées catalanes, Kilian Jornet a très tôt porté des lunettes Julbo sur les glaciers et les crêtes alpines. Dès 2011, il adopte l’Aerolite, symbole du mouvement « fast & light » qu’il contribue à populariser. Une fidélité construite loin des projecteurs, aujourd’hui formalisée naturellement.

Au-delà des performances, les deux partenaires partagent un engagement environnemental fort et une même responsabilité vis-à-vis de la montagne, terrain fragile à préserver. Dès mars, une première collection « Kilian Jornet Series » verra le jour, prélude à de futurs développements produits co-construits pour repousser les standards de l’outdoor engagé.

