Tribunes digitales, application pour exprimer sa ferveur à distance… Comment la technologie peut limiter la casse des matchs à huis clos

Comme la plupart des secteurs d’activité, le sport et notamment le « sport business » sera touché économiquement par les mesures de précaution prises par les Etats pour lutter contre la propagation du Coronavirus.

Entre annulations, reports et huis-clos, le sport-spectacle et nombre de ses acteurs vont devoir faire face, notamment sur la notion de l’expérience de match.

Ce matin, la Préfecture de police a ainsi annoncé que le match d’UEFA Champions League entre le PSG et le Borussia Dortmund prévu ce mercredi se déroulera à huis clos. Ce midi, la ministre des sports, Roxana Maracineanu, a annoncé que la dernière journée du Tournoi des six nations serait reportée à octobre, dont le match France-Irlande. « Plus généralement, toutes les rencontres sportives se joueront à huis clos ou avec moins de 1 000 spectateurs jusqu’au 15 avril en France », a annoncé la ministre des sports.

Une situation inattendue qui comme à chaque fois fait naître de nouvelles opportunités. En regardant dans le rétroviseur, nous avons identifié 2 solutions technologiques qui pourraient permettre à court terme aux clubs, ligues et fédérations concernées de réduire l’image négative des tribunes vides et connecter malgré tout les fans aux sportifs à l’intérieur des stades.

Installer des tribunes digitales pour reproduire un stade « vivant » avec des fans virtuels

Il y a un peu plus de 4 ans, adidas avait offert une expérience en immersion aux fans de football en créant la « Future Arena », un terrain éphémère aux tribunes 100% digitales sur 6m de hauteur reconstituant l’ambiance d’un stade de 50 000 spectateurs avec les réactions des supporters, encouragements et sons d’ambiance réactifs en temps réel, tifos, fumigènes de couleur… Au total, 600m² d’images diffusées par 20 vidéo projecteurs.

Lors du NBA All Star week-end de 2015, la marque Jordan avait proposé aux fans de basket de venir reproduire les shoots de Michael Jordan dans un dispositif interactif et en totale immersion.

Certes, l’installation d’un tel dispositif a un coût mais l’utilisation d’écrans vidéos est évidemment une piste à étudier pour combler les sièges vides. Une autre solution, moins coûteuse, serait de « bâcher les dix premières rangées des tribunes avec des messages commerciaux » ajoute Hélène Magaria, gérante de la société VISUL3, Studio de création spécialisé dans le sport.

Offrir la possibilité aux fans d’exprimer leur ferveur depuis l’extérieur d’un stade

En enlevant « l’ingrédient » du supporter dans le stade, le spectacle sportif offert n’est évidemment pas le même. Outre l’aspect visuel, c’est bien l’ambiance générale de la rencontre qui est directement impactée. Les fans, clients, se voient privés d’une communion autour de leur équipe. Pour les sportifs, la présence des supporters est également un facteur important qui peut dans une certaine mesure influer sur leurs performances sportives et leurs émotions.

Face aux mesures des matchs à huis clos, le besoin semble encore plus fort de relier les supporters à l’extérieur des stades avec ce qui se passe à l’intérieur. Les applications de « Fan Engagement » ont donc un rôle à jouer.

Il y a quelques années, le Club Sportif d’Hammam- Lif (Tunisie) a réussi le pari de faire rentrer 93 000 fans dans un stade vide grâce à l’application « The 12th Man App ». Reliés à 40 enceintes installées dans le stade, les fans ont été invités à chanter, crier et applaudir à distance via leur smartphone pendant la rencontre.

Le « comme si on y était » grâce à la réalité virtuelle (VR)

Autre avancée technologique offrant une expérience à distance, celle offerte par la réalité virtuelle. A l’aide d’un casque dédié (3D), la société NextVR propose par exemple la diffusion de quelques évènements sportifs en immersion (NBA, …), comme si vous étiez présent dans le stade ou dans l’Arena.

(cliquez sur la vidéo pour vous déplacer à 360°)

Dans les activations connectant les fans à distance, on peut également souligner l’utilisation depuis quelques années d’un robot vidéo par la Fondation Olympique Lyonnais. Des enfants hospitalisés ont ainsi l’opportunité de pouvoir vivre l’expérience d’un match au plus proche de l’action et des acteurs.