Tennis – Roger Federer récupère les droits de son logo « RF » à Nike

Depuis la fin de son contrat équipementier avec Nike il y a deux ans, Roger Federer se bat pour récupérer la marque « RF ». Un logo propriété de la marque au swoosh que le suisse va bientôt pouvoir exploiter de nouveau.

Comme le rapporte le média helvétique Le Matin ou le site français We Love Tennis, le tennisman a achevé les procédures pour rapatrier les initiales RF dans son camp.

En regardant de près sur le site de trademark des Etats-Unis (uspto), on peut effectivement voir qu’un changement de propriétaire (cession de propriété) de la marque RF a été effectué au début du mois de mars 2020.

Il y a quelques mois, le journaliste suisse Simon Graf qui a notamment écrit un livre consacré à Roger Federer avait annoncé que le tennisman suisse allait récupérer son logo RF « en février ou mars ».

Asked @rogerfederer about the RF logo. He confirmed the rights will come back to him at the beginning of next year. In February or March. No concrete plans yet how he will use it. #USOpen #RogerFederer

— Simon Graf (@SimonGraf1) August 28, 2019