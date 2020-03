La F1 accueille un 6ème Partenaire Global avec Aramco

En marge du début de la saison 2020 de Formule 1 ce week-end avec le Grand Prix d’Australie, la F1 accueille un sixième Partenaire Global avec Aramco.

Alors que l’Arabie Saoudite vient de lancer une guerre des prix du pétrole, la société Saudi Aramco devient sponsor de la F1 dans le cadre d’un contrat pluriannuel. Au rang de « Global Partner », Aramco rejoint DHL, Emirates, Heineken, Pirelli et Rolex.

Alors que les dirigeants de la Formule 1 travaillent sur des plans de développement durable de la discipline, ce partenariat aura notamment pour objectif d’accélérer les réflexions sur le fonctionnement moteur avec un carburant durable. « Nous sommes ravis de nous associer à la Formule 1, une marque mondiale de sport forte avec des millions de fans à travers le monde » a commenté Amin H. Nasser, Président d’Aramco, dans un communiqué. « En tant que plus grand fournisseur d’énergie au monde et leader de l’innovation, nous avons l’ambition de trouver des solutions révolutionnaires pour des moteurs plus performants et une énergie plus propre ».

I had fun watching the team in action painting the barriers with new logos 🐻 #ausgp #race25 pic.twitter.com/6t1RBPRHxi — East 🐻 (@east_f1) March 7, 2020

En terme de visibilité, Aramco sera bien présent sur la majorité des circuits (panneautique), en plus de devenir partenaire-titre de 3 courses : USA, Espagne et Hongrie en 2020. Avant de s’associer à un éventuel Grand Prix de F1 en Arabie Saoudite dès 2021 ?