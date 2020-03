Fan Experience – Une chambre à coucher installée dans un « Sports bar » (Buffalo Wild Wings) pour les débuts de la March Madness

Partenaire de la NCAA depuis 2013, la chaîne de « sports bars » Buffalo Wild Wings a décider d’offrir une expérience unique aux fans de basket à l’occasion de la March Madness, la dernière ligne droite du championnat universitaire américain.

Pour ne rater aucune miette des 32 premiers matchs disputés en 48 heures par 64 équipes les 17 et 18 mars 2020, l’enseigne a décidé d’installer une chambre à coucher dans l’un de ses restaurants (Chicago – Lincoln Park), au beau milieu des écrans et des tables.

« Manger, respirer et dormir March Madness »

Baptisée « BnB-Dubs », cette activation offre une expérience inédite aux fans, celle de « manger, respirer et dormir March Madness » et de ne rater aucune action. Au total, 4 personnes (2×2) vivront cette expérience bed and breakfast (b&b). Un concours vidéo est organisé sur les réseaux sociaux autour du hashtag #bnbdubscontest pour déterminer les vainqueurs de cette Fan Experience décalée.

Outre l’expérience offerte aux 4 Fans, le concept de l’activation et les vidéos promotionnelles ci-dessous vont évidemment permettre à l’enseigne de faire parler d’elle. Une campagne de communication intéressante qui permet à Buffalo Wild Wings de travailler sa préférence de marque auprès d’un public cible.

Visite virtuelle du BnB-Dubs

En parallèle à l’activation « BnB », l’enseigne a également réalisé quelques spots promotionnels mettant en avant le sports bar comme « the place to be » pendant la March Madness.