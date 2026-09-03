beIN SPORTS diffusera l’EuroLeague en France en 2026-2027. La chaîne proposera tous les matchs de Paris Basketball et de l’ASVEL, ainsi qu’une affiche supplémentaire par journée.

L’EuroLeague débarque sur beIN SPORTS. La chaîne a conclu un accord avec Euroleague Basketball pour diffuser la compétition européenne en France lors de la saison 2026-2027.

Le dispositif fera la part belle aux clubs français. Tous les matchs de Paris Basketball et de LDLC ASVEL Villeurbanne seront diffusés, auxquels viendra s’ajouter une affiche supplémentaire lors de chaque journée.

L’accord couvre l’intégralité de la saison, de la phase régulière au Final Four, en passant par le Play-In et les Playoffs. La diffusion sera également assurée à Monaco, en Andorre et dans les territoires français d’outre-mer.

Grand lancement le 18 septembre

beIN SPORTS lancera son dispositif dès les 18 et 19 septembre avec la première Euroleague Basketball SuperCup organisée à Abu Dhabi. Paris et l’ASVEL débuteront ensuite leur campagne européenne le 24 septembre.

Cette acquisition vient surtout muscler un portefeuille basket déjà particulièrement fourni. beIN SPORTS détient notamment les droits de la NBA, de la WNBA, des compétitions FIBA avec les équipes de France et de la NCAA.

L’accord n’est toutefois pas exclusif : EuroLeagueTV continuera de proposer l’intégralité des rencontres de la compétition en France, ainsi que l’EuroCup et la NextGen EuroLeague.

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